الإعلامية زينة يازجي: أخاف أن أخوض تجربة التمثيل وأفشل

بعد انتشار خبر مشاركة الإعلامية السورية، زينة يازجي، في عمل للمخرج حاتم العلي في أحد اللقاءات لم تؤكد زينة يازجي ولم تنفِ لكاميرا "العربية" هذا الخبر.

وقد يكون العمل الذي يحمل طابعا تاريخيا فانتازيا أول أعمالها إذا ما قررت المشاركة به، إن كانت ترغب في الانتقال إلى عالم التمثيل ومشاركة زوجها في عمل درامي هو "أوركيديا" للمخرج حاتم علي.

كاميرا "العربية" التقت أيضا الفنان عابد فهد، زوج زينة الذي تحدث عن توقعاته لهذه المشاركة.

وأكد أنه من الممكن أن تنجح زوجته زينة في هذه التجربة إذا قدمت نفسها كفنانة بشكل جيد.

فيما علقت زينه يازجي وقالت إن أصداء الخبر كانت جيدة، ولكن مشاركتها غير مؤكدة حتى الآن، ولم تكن تتوقع أن ينتشر الخبر بهذا الشكل الكبير في وسائل الإعلام.

وعبرت يازجي عن خوفها من دخول مجال التمثيل، وألا تنجح به، على حد تعبيرها.

على صعيد آخر، تحدث الفنان عابد فهد عن الشوق الذي يداعبه لعمل فيلم سينمائي قائلا: لدي شوق وحنين للسينما، وأجهز حاليا لفيلم بعنوان " ليس إلا رجلا كاملا".

وأكد أن اختياره لهذا الفيلم كان بسبب موضوعه والنص الذي أعجبه كثيرا، مؤكدا أنه سيرى النور قريبا.