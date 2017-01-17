بالصور.. زفاف عائلي لعمرو يوسف وكندة علوش

في الوقت الذي تجري فيه التحضيرات الخاصة بزفاف عمرو يوسف على كندة علوش مساء الجمعة، بأحد فنادق مدينة أسوان بصعيد مصر، فوجئ جمهور الثنائي بصور مسربة من زفاف للثنائي أقيم مساء الاثنين بالقاهرة.

فقد تبين أن الثنائي قرر إقامة حفلي زفاف، على أن يكون الأول بالقاهرة مخصصاً لأهل العروسين، فيما يخصص الحفل الثاني للأصدقاء ونجوم الوسط الفني والشخصيات العامة.

صور الحفل تم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وظهر فيها الثنائي بإطلالة بسيطة للغاية، ولم يظهر في الصور المتداوله للحفل أي من الفنانين أصدقاء عمرو يوسف وكندة علوش، حيث اقتصر الحفل على أهل العروسين.

عمرو يوسف الذي عقد قرانه على كندة علوش نهاية نوفمبر الماضي، أنهى مؤخراً كافة الترتيبات الخاصة بحفل الزفاف الأساسي، الذي سيقام بالفندق الذي قام بتصوير مسلسل "غراند أوتيل" بداخله، حيث قام بحجز تذاكر الطيران وغرف الإقامة الخاصة بضيوف حفل الزفاف.