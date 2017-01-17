نجوم الغناء يدعمون عودة مصطفى قمر إلى السينما

خمس سنوات مرت على آخر ظهور سينمائي للفنان مصطفى قمر، في تجربة لم تكن موفقة غاب بعدها عن الظهور، ليعود مرة أخرى بفيلم من إنتاجه وسط دعم زملائه له.

مساء الاثنين استقبلت دور العرض فيلم "فين قلبي"، الذي يقوم ببطولته مصطفى قمر ويسرا اللوزي وشيري عادل وإدوارد ومن إخراج إيهاب راضي، حيث تواجد صناع الفيلم وأبطاله في العرض الخاص للعمل.

عودة مصطفى قمر تشهد دعماً من زملائه، حيث يظهر حميد الشاعري وحمادة هلال وهاني رمزي كضيوف شرف في الفيلم إلى جوار عدد آخر من النجوم، وهو ما دفع مصطفى قمر إلى توجيه شكر خاص لهم من خلال شارة الفيلم، كما يقدم مصطفى قمر ديو غنائياً مع مدحت صالح في أحداث الفيلم، بالإضافة لحضور مدحت صالح للعرض الخاص من أجل دعم صديقه.

وأكد مصطفى قمر على هامش افتتاحه لعرض الفيلم أن التجربة صعبة لأنها المرة الأولى التي ينتج فيها، مشيراً إلى كون الفيلم يمثل له حالة خاصة لأنه صنع منذ البداية على يديه.

ويدور الفيلم في إطار رومانسي حول شخصية "يوسف" المتزوج من يسرا اللوزي التي تدخل في غيبوبة لثلاث سنوات كاملة، إثر حادث وقع لها بصحبة زوجها، إلا أن الأحداث تدفع مصطفى قمر للزواج من شيري عادل بعدما وقع في غرامها، ليفاجأ بعدها باستفاقة زوجته الأولى من الغيبوبة ويحاول تسوية الأمر.

وكعادته يقدم مصطفى قمر عدداً من الأغاني داخل الفيلم، من بينها أغنية "فين قلبي" للمطرب محمد فوزي، حيث يقدم مصطفى قمر بعض مقاطعها بصوته إلى جوار محمد فوزي، كما يقدم أغنية بصحبة مدحت صالح.

تيام مصطفى قمر يقدم مشهداً في الفيلم الخاص بوالده، والذي علق عليه بكونه لم يكن خائفاً من المشاركة، ولم يتعامل مع الأمر بمنطق مهني، وإنما حضر وشارك والده بمنطق الحب، لأنه يعمل مع والده وهو ما سهل عليه الأمور كثيراً.

ويرغب مصطفى قمر في استعادة بريقه السينمائي مرة أخرى من خلال الفيلم الجديد، خاصة أنه يعود بعد غياب عن السينما لفترة كبيرة.