لماذا تعطل مسلسل تامر حسني مع ياسمين عبد العزيز؟

في الوقت الذي كان الجميع ينتظر بدء تصوير مسلسل "وعلى رأي المثل" الذي يجمع تامر حسني بياسمين عبد العزيز ويتولى إخراجه محمد سامي، فوجئ الجميع بأقاويل تنتشر عن قرار فريق عمل المسلسل باستبدال نص العمل بآخر، وإسناد مهمة كتابة المسلسل لورشة كتابة، بعدما كان أيمن بهجت قمر وخالد جلال هما من يقومان بكتابة حلقات المسلسل المتصلة المنفصلة.

المخرج محمد سامي استعان بورشة كتابة تتولى تنفيذ النص الجديد للمسلسل الذي يدور في إطار حلقات متصلة منفصلة، وينافس به الثنائي في شهر رمضان المقبل.

وفور انتشار الأخبار الخاصة باستبدال نص العمل، قرر الكاتب أيمن بهجت قمر توضيح موقفه من كتابة المسلسل والتغيير في النص، حيث أكد أنه اتفق مع المنتج تامر مرسي على كتابة حلقات منفصلة من مسلسل تامر حسني وياسمين عبد العزيز.

وبعدما كتب أيمن بهجت قمر حلقة من العمل لم تعجب المخرج محمد سامي، وهو ما جعله بناء على رغبة منه ونظرا لضيق الوقت يبلغ الجهة المنتجة والفنانة ياسمين عبد العزيز اعتذاره عن عدم كتابة الحلقات، حيث رأى أن الوقت لن يسعفه من أجل كتابة حلقات ثم إعادتها.

وفيما يتعلق بالاستغناء عن مسلسله أو استبداله بآخر، أوضح قمر أنه لا يعلم به ولم يسمع عنه سوى بعد اعتذاره وليس له أي علاقة به، متمنيا التوفيق لأسرة المسلسل.

تامر حسني يتعاون مع المخرج محمد سامي في فيلم جديد يحمل اسم "تصبح على خير"، وهو الفيلم الذي شهدت كواليسه زيارة من الفنانة ياسمين عبد العزيز على هامش تحضيرات المسلسل المقرر البدء في تصويره مطلع الشهر المقبل.