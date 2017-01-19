تعرف على الهدية الأغلى التي تلقتها مي عز الدين بعيدها

أجواء احتفالية خاصة تعيشها مي عز الدين احتفالاً بعيد ميلادها الـ37، والذي شهد تلقيها العديد من رسائل التهنئة، سواء من الجمهور أو من الزملاء وكذلك الأهل والأصدقاء.

وعبر حسابها على "انستغرام"، الذي تنشط عليه كثيراً، وجهت مي عز الدين التي تعرف بلقب "البرنسيسة" الشكر للجمهور على ما قدمه لها من رسائل تهنئة ومقاطع فيديو أعدت خصيصاً من أجل هذه المناسبة.

كما كشفت مي عز الدين عن الهدية الأغلى التي تلقتها في هذه المناسبة، وهي من الشخص الأغلى في حياتها.. والدتها، حيث نشرت مي مقطع فيديو لها وهي ترتدي خاتما جاء على شكل تاج، وعلقت عليه بكونه أغلى هدية من أغلى إنسانة في حياتها.

وأوضحت مي أن والدتها اختارت تصميم التاج ليصبح ذكرى للقب "البرنسيسة" (وهو اللقب الذي لقبها به الجمهور عقب فيلم "عمر وسلمى" مع الفنان تامر حسني)، الذي اعتبرته أجمل هدية من الجمهور، خاصة أنهم من لقبوها بهذا اللقب، كما تلقت مي هدية أخرى كتب عليها اسمها باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى لقبها الذي دُون على الهدية.

ولم يكن الجمهور وحده من حرص على تهنئة مي عز الدين بمناسبة عيد ميلادها، بل شاركهم في ذلك بعض الفنانين، أبرزهم زينة الصديقة المقربة لمي عز الدين.

فقامت زينة بنشر صور مجمعة لمي عز الدين عبر "انستغرام"، وعلقت عليها بتهنئتها بعيد ميلادها، ثم طالبت جمهورها بتهنئة أجمل نجمة في العالم كما وصفتها، قائلة: "أطيب وأجدع وأحن واحدة في حياتي"، كما كتبت زينة رسالة تهنئة لزميلتها باللغة الإنجليزية أيضاً.

فيما قام أحمد صلاح السعدني، الصديق المقرب لمي عز الدين، بتهنئة الأخيرة بعيد ميلادها، من خلال صورة تجمعهما من كواليس مسلسل "وعد" الذي جمع الثنائي في شهر رمضان الماضي، وعلق عليها قائلاً: "كل سنه وانتي طيبه يا موكا وربنا يسعدك ويحققلك كل اللي نفسك فيه".