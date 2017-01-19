هل تعرف من هم الفنانون أفراد عائلة وحيد سيف؟

في مثل هذا اليوم من عام 2013 توفي الفنان المصري وحيد سيف إثر إصابته بأزمة قلبية.

اشتهر الفنان الراحل بعدة قفشات صاحبته طوال مشواره الفني، أشهرها جملة ضابط الإيقاع في مسلسل المال والبنون.

اسمه بالكامل مصطفى سيد أحمد سيف، وولد يوم 20 آذار/مارس عام 1939 في منطقة سيدي بشر بالإسكندرية، وحصل على ليسانس من قسم التاريخ بكلية الآداب.

انضم وهو شاب إلى الفرقة التمثيلية في الإسكندرية، وشارك خلال دراسته الجامعية في عدة مسرحيات، منها شكسبير وحسن ومرقص وكوهين، إنهم يدخلون الجنة.

كان له طابعه المميز في الكوميديا، الذي يعتمد على الأداء الحركي والصوتي المصاحب لـ"التعليق الساخر" والجملة الكوميدية، كما اشتهر بتقديم كوميديا الموقف مثل أدواره في أفلام "أبو العربي" و"عايز حقي" و"على سبايسي".

تألق سيف في عدة مسرحيات، أهمها "مين بيحب جمعة" و"دول عصابة يا بابا" و"شارع محمد علي" و"هالو كايرو"، إضافة إلى عدة مسلسلات مثل "المال والبنون" و"سامحوني ما كانش قصدي" و"رحلة السيد أبو العلا البشري" وأفلام "رمضان فوق البركان" والمتسول.

تزوج الفنان الراحل 3 مرات، وكان من زوجاته الفنانة ألفت سكر، وهي والدة ابنه الفنان أشرف سيف الذي تزوج من الفنانة المعتزلة لمياء الجداوي، كما له ابن آخر يعمل بالفن، وهو الفنان ناصر سيف الذي تزوج الفنانة مروة الخطيب وانفصلا. أما آخر زوجات وحيد سيف فهي الصحافية خلود التي لازمته في مرضه الأخير، حيث رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، تاركاً وراءه أكثر من 150 فيلماً، و170 عملاً درامياً، و 100 مسرحية.