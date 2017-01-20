هل يفاجئ عمرو دياب جمهوره بعد انتظارهم 24 عاماً؟

ظل جمهور عمرو دياب خمس سنوات ينتظر عودته إلى التمثيل عبر بوابة الدراما، من خلال مسلسل حمل اسم "الشهرة" قبل أن يتحول إلى "عبد الله"، وتوالى على تنفيذه عدد من الأسماء، سواء في التأليف أو الإخراج، حتى صار مصير المسلسل مجهولاً، وفقد جمهور الهضبة الأمل في مشاهدته.

ويبدو أن انتظار الجمهور الطويل، دفع الفنان إلى تعويض محبيه وتحضيره لمفاجأة سعيدة لهم، من أجل مشاهدته كممثل مرة أخرى، لكن هذه المرة في السينما وليس عبر شاشة التلفزيون، وذلك من خلال فيلم جديد خرجت عنه بعض الأقاويل منذ فترة قصيرة، وقيل إن دياب يتعاون فيه مع المخرج هادي الباجوري، ويتولى محمد حفظي كتابة النص الخاص به، دون أي إعلان رسمي عن الفيلم أو موعد عرضه.

وبالفعل، جزم المنتج تامر مرسي بهذا الأمر، بعدما قام بنشر صورة التقطها مع عمرو دياب، وعلق عليها بكلمات تؤكد وجود مشروع سينمائي للفنان حيث قال "إن شاء الله فيلم عيد الأضحى 2017"، دون الإشارة إلى أي أمر أو تفاصيل أخرى.

ويتشوق عمرو دياب، الذي كان آخر ظهور سينمائي له قبل 24 عاماً، وبالتحديد عندما قام ببطولة فيلم "ضحك ولعب وجد وحب"، جمهوره إلى رؤيته ممثلاً مرة أخرى، خاصة أن كثيرين فقدوا الأمل في تحقق الأمر، بعدما ظل مسلسله يتأجل عاماً تلو الآخر.

ورغم إعلان المنتج تامر مرسي عن الأمر وظهوره في الصورة إلى جوار الفنان، إلا أن بعض المعلقين شككوا في إمكانية حدوث ذلك، بسبب ما جرى في المسلسل والمصير الذي آل إليه في النهاية.