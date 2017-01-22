إسرائيل تقرصن مسلسل "الأسطورة" المملوك لـ MBC

بدأ التلفزيون الإسرائيلي، عرض مسلسل الأسطورة، الذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان، على قناته الرسمية، مصحوباً بترجمة إلى اللغة العبرية، فيما أعلنت مجموعة mbc المالك الحصري للمسلسل أن ما حدث قرصنة.

والقضية ليست الأولى من نوعها فقد سبق أن عرضت إسرائيل العديد من الأفلام العربية، منها أفلام لإسماعيل ياسين، ونجيب الريحاني، وعادل إمام، وفريد الأطرش، بالإضافة إلى عرض مسلسل ليالي الحلمية، ومسلسلات رمضان، وغيرها.

وبعد جماهيريةٍ حَظِي بها مسلسلُ الأسطورة، للممثل المصري محمد رمضان في شهر رمضان الماضي، حيث احتل المسلسل أعلى نسبة مشاهدة، أعلنَت القناة 33 الإسرائيلية والناطقة باللغة العربية أنّها ستبدأ إذاعة المسلسل مصحوباً بالترجمة العبرية.

وفور إعلان هذا الخبر أصدرت قناةُ إم بي سي المنتجة للمسلسل بياناً نفت فيه حدوث أي تعاون مع التلفزيون الإسرائيلي، حيث صرح المتحدّث الرسمي لمجموعة قنواتِ إم بي سي أن ما حدث هو عملية قرصنة، وأن القناة لم تَبِعْ حقوق البثّ لهذه القناة الإسرائيلية، مشدّدا على أنّه لا يوجدُ أي تواصل مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويرى أستاذ القانون المدني الدكتور حسام الصغير أن هناك أكثر من إجراء قانوني يمكن أن تتبّعَه القناة المنتجة، ومنها شكوى رسمية لجهاز تسوية المنازعاتِ التابع لمنظمةِ التجارة العالمية لعدم احترام القناة الإسرائيلية لاتفاقيةِ تريبس وهي اتفاقية دولية تحدّد المعايير القانونية للعديدِ من أشكال الملكية الفكرية.

ومسلسل "الأسطورة" يحكي قصة شاب تخرّج في كلية الحقوق ويسكنُ في منطقة شعبية، لا يستطيعُ العمل في السّلك القضائي، حيث يعملُ شقيقـُه في تجارة السّلاح، وتتوالى الأحداث بعد تورّطِ "ناصر" أو محمد رمضان هو الآخر في تجارة السلاح.