خولة العنزي: ملابسي جريئة ولا أخاف من رأي الناس

أكدت الموديل السعودية خولة العنزي، في حوار اتسم بالصراحة والجرأة، أنها تعتبر نفسها موديل أكثر من أنها نجمة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت خولة بأن السوشيال ميديا خدمت الكثير من الشباب والفتيات وخدمت من لا موهبة له وجعلت منه نجما بدون استحقاق.

وبالحديث مع خولة عن ردة فعلها تجاه الرسائل والتعليقات السلبية، قالت إنها تتخذ خطة "البلوك" اتجاه التعليقات السلبية، وإنها لا تؤثر فيها على الإطلاق.

في المقابل هناك تعليقات أخرى تدعهما وتشجعها على الاستمرار في مجال عروض الأزياء.

وعن حقيقة تلقيها عرضا للمشاركة في مسلسل "العاصوف" مع النجم ناصر القصبي، أكدت أن هذا الخبر صحيح وأنها طلبت لعمل تجربة أداء للعمل الذي يصور حاليا في أبوظبي، إلا أنها أكدت أنها لا تفكر في التمثيل في الوقت الحالي خوفا من الفشل فيه لأنه مجال جديد عليها.

وعن تصنيفها من قبل البعض بأنها "فاشونيستا" رفضت هذا الوصف بشدة و قالت إن "الفاشونيستا" هي عمل من لا عمل لديه وإنها لا تنتمي إليهن.

فيما اعتبرت العنزي نفسها جريئة في ملابسها إلى حد كبير وأنها مهتمة في إكمال تحصيلها العلمي خارج المملكة إذا سنحت لها الفرصة.

