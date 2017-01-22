مادونا متظاهرة ضد ترمب: فكرت جدياً بتفجير البيت الأبيض

بين ملايين تظاهروا السبت "في أكثر من 600 مدينة بالعالم" وأهمها "مليونية" في واشنطن، شارك فيها حتى وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري، وبرفقته كلبه Ben الذي ظهر معه في مؤتمر صحافي عقده الخميس في العاصمة، ظهرت الفنانة الأميركية مادونا بين المتظاهرت في واشنطن، لتعلن بحسب الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" الآن، أن فوز ترمب بالانتخابات، أغضبها إلى درجة "أني فكرت جديا بتفجير البيت الأبيض" كما قالت.

كانت مسيرة ضخمة شاركت فيها ضد الرئيس الأميركي الجديد السبت، اعتراضا ممن تظاهروا مثلها على تنصيبه، فوقفت فوق المنصة وقالت: "نعم فكرت بتفجير البيت الأبيض، لكني أعلم أن هذا لن يغير شيئا" وفق تعبيرها، ثم دعت إلى التعامل بالحب مع ما طرأ وأصبح معه ترمب رئيسا للولايات المتحدة.

وكانت "ملكة البوب" المعروفة بمساندتها لهيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية، أول من حثت النساء للخروج في مسيرة ضد ترمب بعد يوم من حفل تنصيبه، وهي مسيرة غطتها "العربية.نت" في خبر منفصل أمس السبت.

وسبق للفنانة أن عبرت عن امتعاضها واستيائها من خسارة هيلاري كلينتون لانتخابات 8 نوفمبر الماضي، وقالت في إحدى المرات لمجلة Harper's Bazaar الأميركية، إن مشاهدة ترمب يفوز بها جعلتها تتعرض لأزمة نفسية ألزمتها الفراش لأيام "فقد كان فوزه كمشاهدة فيلم رعب" وفق تعبير المطربة المتم عمرها 59 سنة في أغسطس المقبل.