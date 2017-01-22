نوال الكويتية: "البير وغطاه" هديتي إلى "هلا فبراير"

فرغت المطربة نوال الكويتية من إنجاز أحدث أعمالها الغنائية من خلال أغنية "البير وغطاه" التي كتب كلماتها الشاعر خالد المريخي وصاغ لحنها الموسيقار طلال وتوزيع موسيقي سيروس، وسُجلت الأغنية نهاية الأسبوع الماضي.

وأشارت الفنانة نوال الكويتية إلى أن الأغنية ستكون هديتها إلى الجمهور في حفلها بمهرجان "هلا فبراير" بالكويت يوم السبت المقبل.

ووصفت نوال العمل الجديد بأنه "تجربة إضافية متميزة تجمع الكلمة واللحن المتميزين".

وتُعد هذه الأغنية التعاون الأول الذي يجمع نوال الكويتية والملحن طلال والشاعر خالد المريخي.

وتؤكد الفنانة نوال أنه نظرا لأهمية التجربة ومضامينها الفنية والإبداعية فقد "قررت أن تكون هديتي لجمهور مهرجان "هلا فبراير" والذي يعتبر المهرجان الموعد الغنائي والموسيقي الأهم في احتفالات الكويت بالعيد الوطني".

ويقول مطلع أغنية "البير وغطاه":

كل هذا منّت داري.. قلبي مين اللي خذاه

وإنت تدري يا حبيبي.. عارف البير وغطاه

لاحظ ايدي لما أشوفك.. ترتجف من غير خوف

وكل نظراتي محبه.. والا يعني ما تشوف

هذا وستشرع الفنانة نوال الكويتية بالتحضير لتصوير فيديو كليب خاص بالعمل الجديد خلال الفترة القصيرة المقبلة.