محكمة مصرية تبرئ أحمد عز في قضيته مع زينة

برأت محكمة مصرية الفنان أحمد عز من تهمة سب وقذف الفنانة زينة ونفيه نسب طفليه منها.

وقضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، الثلاثاء، ببراءة الفنان أحمد عز، وقبول الاستئناف المقدم منه على حكم حبسه 3 سنوات مع الشغل، وكفالة ألف جنيه وتغريمه 15 ألف جنيه، لاتهامه بسب وقذف الفنانة "زينة"، عقب تقدمه ببلاغ ضدها ينفي فيه نسب طفليهما.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد قضت بحبس أحمد عز 3 سنوات، وتغريمه 15 ألف جنيه، وتعويض مدني 20 ألف جنيه، بتهمتي البلاغ الكاذب، وسب وقذف الفنانة زينة، حين قال إن طفلي زينة عز الدين وزين الدين ليسا من نسبه، ولا يعلم عنهما أي شيء، وإن علاقته بالفنانة زينة لا تخرج عن كونها علاقة زمالة.

واتهمت زينة الفنان أحمد عز بسبها وقذفها بإنكاره أبوّته للطفلين، واتهامها بتزوير شهادات ميلادهما رغم صدور حكم نهائي من محكمة الأسرة بإثبات نسب الطفلين له، وصدور حكم آخر بتحديد نفقة شهرية لهما.

وذكرت الفنانة في دعواها التي تقدم بها محاميها عاصم قنديل أن عز أدلى بتصريحات ارتكاب جرائم السب والقذف والبلاغ الكاذب والطعن في عرضها، وخدش سمعتها وسمعة عائلتها حين تقدم ببلاغين ضدها للنائب العام أثبت بهما أموراً كاذبة، وأسند لها أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابها قانوناً، وخدشت تلك الأمور سمعتها وسمعة عائلتها.

وأضافت أن عز ادعى أن كل ما يربطه بها علاقة زمالة، وفوجىء بها تظهر في وسائل الإعلام عندما ادعت زواجها منه، وأنه والد طفليها، ما أصابها من جراء ذلك بأضرار أدبية ومعنوية ومادية.