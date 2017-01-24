مصر.. "الموسيقيين" تشطب عضوا بفرقة هيفاء وهبي

قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان هاني شاكر شطب "س.ع" من جداول النقابة ومنعه نهائياً من مزاولة المهنة حيث يعمل طبالا للفنانة هيفاء وهبي.

وقال طارق مرتضى المتحدث باسم النقابة إن العضو سقطت عنه واحدة من أهم شروط العضوية وهي أن يكون حسن السمعة وذلك بعد أن تسلمت النقابة ردا رسميا من قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية يفيد أنه قيد بحث لسابقة اتهامه في قضايا جنائية ومسجل خطر تحت رقم 2 بالدرب الأحمر، ولذلك قرر مجلس الإدارة شطبه من جداول النقابة عملا بنص المادة 6 من القانون 35 لسنة 1978 والذي يشترط أن يكون العضو حسن السير والسلوك القويم.

وأضاف مرتضى لـ"العربية.نت" أن مجلس الإدارة قرر أيضا ملاحقة عشماوي قضائيا لما بدر منه من إساءات وتشهير كاذب عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجاه الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك المتحدث الرسمي باسم النقابة.