يعقوب الفرحان يكشف سرّ اللوك "الداعشي" الجديد

التقت كاميرا #على_الطريق الفنان السعودي الشاب، يعقوب الفرحان، الذي بدأ حواره مازحاً بأن شكله الحالي الذي ينم عن أنه ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي هو بسبب العمل الجديد الذي يقوم بتصويره حالياً ولكنه لا يستطيع أن يصرح بسبب اتفاقية السرية التي تم الإمضاء عليها من قبل المشاركين في العمل والتي تمنعهم من الحديث عنه وأنه يتطرق إلى تنظيم داعش.

وأشار الفرحان إلى أنه لا يزال محافظاً على هذا اللوك لأنه لم ينته بعد من تصوير جميع مشاهده.

وعند سؤاله عن زوجته الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، أكد أنه لم يفكر فيما سيقوله للناس عند ارتباطه بها مع العلم أنها غير مسلمة لكنها بحسب تعبيره من عائلة محافظة من الطائفة المارونية، وأن علاقتهما مبنية على الحب والاحترام والتفاهم الذي يشكل دعامة أساسية لأي علاقة ناجحة.

وحول أحدث أعماله، قال الفرحان إنه انتهى من تصوير فيلم سينمائي بعنوان مثير للانتباه وهو "لا أستطيع تقبيل وجهي"، ويقدم به شخصية شريرة اعتبر أنه برع في تقديمها .

وأنتج الفيلم بدعم من جمعية الملك عبدالعزيز للثقافة والفنون وعرض في أميركا ضمن فعاليات "أيام الفيلم السعودي" هناك، وأشاد به النقاد كما سيشارك في عدة مهرجانات دولية. وقال الفرحان إن الفيلم سيعرض أيضاً في دور العرض السينمائية العربية قريباً.