زينة لعز: عُد من مخبئك.. وكذبك يستفزني

لم ترغب الفنانة زينة في التعليق على الحكم الصادر ببراءة أحمد عز من تهمة سبها وقذفها، قبل أن تفاجئها ردة فعله على الحكم الصادر لصالحه، ما جعلها تطلق عدداً من التصريحات النارية ضده.

وعبر حسابها على "انستغرام" الذي تستخدمه زينة للحديث حول هذه الأزمة، نشرت صورة لأحمد عز وهو متواجد مع مجموعة من الأشخاص خارج مصر، وكتب عليها عز تعليقه على الحكم الصادر لصالحه، وأنه يثق في البراءة استناداً إلى تربيته، وكذلك إعلانه الاستمرار في قضية النسب حتى اليوم الأخير من عمره.

ردة فعل عز دفعت زينة للتعليق على الصورة قائلة "ما كنتش ناوية أعلق بس بصراحة كدبك اللي مالوش نهاية بيستفزني جداً".

وباركت زينة لعز على البراءة، التي حصل عليها من تهمة السب والقذف، وإن كانت ترى أن الأمر لا يستحق المباركة، ولا يعد أمراً مشرفاً، لأنه لم يحصل على جائزة نوبل، والأمر لا يتعدى كونه براءة من تهمة.

وكشفت زينة عن كونها لم تكن لتسمح بحبس أحمد عز في هذه التهمة من أجل توأمها، حتى لا يكون والدهما "رد سجون"، كما طالبت عز بالعودة من لندن قائلة: "ارجع بقى من لندن اللي انت مستخبي فيها.. ما تخافش مش دي صورتك هناك".

وفيما يخص قضية النسب وحديث عز عن استمراره بها، فقد أكدت زينة أنها سيكون لها تصرف آخر في حال تحدث عز عن قضية النسب مرة أخرى، خاصة أن القضية أغلقت نهائياً، وهاجمت زينة عز قائلة "بطل كدب وبطل تضحك على الناس لأن الناس مش هبلة.. وخلاص اتلهي في شغلك ومعجباتك اللى تعرفهم معرفة شخصية من قلتهم.. وكفاية بقى فيلم محترم ده علشان محدش بيصدقه غيرك.. الناس عرفت حقيقتك ويا ريت تبطل تستغبى الناس".

واعتبرت زينة أن الحكم الصادر ببراءة عز يعني أن حسابه سيكون عند الله في الآخرة، وسيكون الحساب عظيما، وهو ما جعلها سعيدة بحصوله على هذا الحكم، معربة عن أمنيتها في رؤيته يحاسب في الآخرة.