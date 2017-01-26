ديانا حداد: تميزت في الأغنية الخليجية بشهادة الجميع

انتهت الفنانة، ديانا حداد، من تسجيل أغنية "تقبر قلبي"، من ألحان فارس إسكندر، وهي تحمل أسلوباً مختلفاً في الكلمة وطريقة الغناء، وقد قدمتها ديانا بإحساس خاص، بحسب وصفها.

وعن نشاطاتها وأعمالها المستقبلية، تحدثت ديانا حداد في لقاء مع "العربية.نت"، اعتبرت فيه أن الأغنية الخليجية موجودة بقوة على الساحة الغنائية العربية اليوم، وهي أغنية لها روحها التي تتميز في الإيقاع، حيث باتت لها هويتها الخاصة.

ورأت الفنانة ديانا حداد أنها نجحت في تقديم الأغنية الخليجية، مشيرة إلى أن أرشيفها غنيّ بالعديد من الأغنيات الخليجية، أبرزها أغنية "ساكن"، حيث اعتبرت أنها تميزت فيها "بشهادة الجميع في منطقة الخليج والوطن العربي".

وتقوم الفنانة ديانا حداد حالياً بالتحضير لأغنيات خليجية منفردة أو ربما ستضمها لألبومها المقبل، حسبما ذكرت.

شاركت ديانا في مسيرتها الغنائية في أكثر من "ديو" غنائي، أهمها ديو "ماس ولولي" مع الشاب خالد، وحديثا ديو "روميو وجولييت" مع الفنان عاصي الحلاني، وهذا الديو كان فكرة الموسيقار طلال، الذي لحن هذه الأغنية وكانت أولى ألحانه البعيدة عن اللحن الخليجي، وهي كانت سعيدة جداً بهذا الديو، الذي جمعها مع الحلاني والذي يتضمن الشجن الجميل، على حد تعبيرها.

في ذات السياق، قالت ديانا حداد إن هناك فكرة ديو عربي-عالمي، ويحمل مواصفات متميزة، لكنها لن تستطيع إعطاء تفاصيل أكثر احتراماً لرغبة المنتج.

وشاركت ديانا حداد في لجنة تحكيم لهواة اكتشاف المواهب في سلطنة عمان وقبلها في مسابقة "نجم الخليج" على قناة دبي الفضائية، حيث إنها تشجع مثل هذه البرامج لأنها تفرز أصواتاً جيدة.

يذكر أن ديانا حداد بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة جداً، ومن خلال برنامج الهواة "استديو الفن"، وقد أكدت أن أجمل ما تحصده اليوم في رحلتها مع الفن هو حب الجمهور لها والنجاح، ولكن، في المقابل، الفن أخذ منها الكثير من الجهد وشد الأعصاب، ومع ذلك فهي متفائلة بالاستمرارية، لأنه لا يزال لديها الكثير لتقدمه وتعطيه في الفن.

وقالت الفنانة اللبنانية إنها تحب البقاء في المنزل لأطول فترة ممكنة والبقاء مع ابنتيها، كما تربطها علاقة جيدة مع معظم الفنانين ولا يوجد أي عداوات مع أحد.