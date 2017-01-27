محمد رمضان لن يحضر افتتاح فيلمه.. والسبب!

حالة رواج كبيرة تشهدها دور العرض السينمائية بمصر في موسم إجازة منتصف العام الدراسي، ظهرت في عدد الأفلام التي طرحت خلال الأيام الماضية وإقبال الجمهور على مشاهدتها.

ويبدو أن السباق مازال في انتظار أبطال جدد من أجل عرض أعمالهم، وأبرزهم الفنان محمد رمضان، الذي انطلق أمس الخميس عرض فيلمه "آخر ديك في مصر" الذي تولى إخراجه عمرو عرفة، فيما كان أيمن بهجت قمر صاحب النص.

مشاركة فيلم محمد رمضان في السباق تأتي رغم غياب بطل الفيلم نفسه، حيث يؤدي الخدمة العسكرية، بعدما التحق بفرقة الصاعقة، وهذه هي المرة الأولى التي يغيب فيها محمد رمضان عن افتتاح فيلم يحمل اسمه، ما دفع صناع العمل لعدم إقامة عرض خاص.

فيلم "آخر ديك في مصر" يدور في إطار كوميدي حول شاب يفقد عائلته في حادث غرق ويجد أنه الرجل الوحيد المتبقي، ويشارك في بطولة العمل هالة صدقي ومي عمر وانتصار، ويعد العمل هو الأخير الذي قام رمضان بتصوير قبل التحاقه بالخدمة العسكرية، حيث كان يقوم بالتحضير لفيلم "الكنز" مع المخرج شريف عرفة، إلا أن مصير أعماله الجديدة لم يعد معلوماً.

بدورها تدخل نيللي كريم إلى السباق في عيد الحب من خلال فيلم "بشتري راجل" الذي يشاركها بطولته محمد ممدوح ولطفي لبيب ومن إخراج محمد علي.

وكما وعدت نيللي كريم جمهورها فهي تطل بشكل كوميدي من خلال قصة "شمس" التي تعمل في أحد البنوك، وترغب في أن تصبح أما ولكنها ترفض الزواج، ما يدفعها إلى محاولة البحث عن وسيلة كي تصبح أما من دون الدخول في الأزمات الخاصة بالزواج.

ويبدو أن الطابع الكوميدي هو المسيطر على الموسم السينمائي، حيث يستعد صناع فيلم "يا تهدي يا تعدي" لطرحه الشهر المقبل، وهو العمل الذي تتقاسم آيتن عامر بطولته مع محمد شاهين، فيما يتولى خالد الحلفاوي إخراجه.

الفيلم حصل على إجازة الرقابة ويدور حول فتاة تعمل في مدرسة لتعليم قيادة السيارات، وتقع في غرام شاب ينتمي إلى أسرة ثرية.