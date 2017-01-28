تامر حسني خارج سباق دراما رمضان

حظ عاثر يواجهه مسلسل "وعلى رأي المثل" الذي كان مقررا له أن يجمع في بطولته تامر حسني وياسمين عبد العزيز، على أن يتولى إخراجه محمد سامي من أجل العرض في شهر رمضان المقبل.

بداية الأمر كانت باعتذار أيمن بهجت قمر وخالد جلال عن عدم كتابة المسلسل، بعدما طلب المخرج محمد سامي بعض التعديلات على الحلقات، وهو ما دفع بهجت قمر إلى الاعتذار، معلنا أن الوقت لن يسمح له بكتابة حلقات المسلسل وإعادتها مرة أخرى.

المخرج محمد سامي قرر الاعتماد على ورشة كتابة من أجل كتابة النص الخاص بالعمل ليلحق بالعرض في الموسم الدرامي، إلا أن المفاجأة كانت ما أعلنه تامر حسني عن كون المسلسل يحتاج إلى وقت كبير من أجل التحضير، ونظرا لكبر حجم المسلسل بات من الصعب أن يلحق بالعرض في شهر رمضان المقبل.

وأكد تامر حسني أن هذه التطورات دفعتهم إلى تغيير خطة العمل بشكل كامل، وهو ما يعني أنه لن يمتلك مسلسلا دراميا هذا العام، ولكنه طالب جمهوره بانتظار فيلم "تصبح على خير" الذي يقوم بتصويره في الوقت الحالي مع المخرج محمد سامي.

وأوضح تامر حسني أنه يعتبر أن فيلم "تصبح على خير" الذي يشارك في بطولته درة ونور، يعتبر محطة جديدة في حياته كممثل، معربا عن أمنيته في أن ينال الفيلم الذي سيعرض هذا العام إعجاب جمهوره.