ما علاقة طبال هيفا وهبي باستقالة هاني شاكر من عمله؟

أعلن الفنان المصري هاني شاكر استقالته من منصبه كنقيب للموسيقيين في مصر بسبب طبال هيفاء وهبي.

وقال شاكر في بيان رسمي له اليوم السبت، إنه استقال بسبب ما وصفه بالشتائم الموجهة ضده وضد أسرته من هذا الطبال وسط صمت الموسيقيين وأعضاء النقابة.

وأضاف قائلا: شكراً على حالة الصمت والسكوت في الفترة السابقة أمام هذا التطاول والانحطاط والسب غير المبرر لشخصي ولتاريخي ولأسرتي ولمجلس النقابة من مجموعة معروفة الأهداف وعلى رأسهم شخص ظل شهورا طويلة يهاجم ويهين الجميع ولم تتحرك الجمعية العمومية لمنع هذا التدني الذي ليس فقط يسيء لي ولكن يسيء لنا جميعا كنقابة محترمة وقوية وكبيرة.

وأضاف لقد كان شغلي الشاغل أنا والمجلس المنتخب هو تحقيق الإنجازات والوقوف بجانب الصغير قبل الكبير ومد يد العون لكل إنسان وعودة الهيبة والكرامة لأصغر موسيقي في النقابة وتحسين صورة الموسيقي أمام الجميع بعد الفترة التي اهتزت فيها هذه الصورة والحمد لله يشهد الجميع أن ما تم في هذه الشهور القليلة الماضية لم يتحقق على مدار أكثر من ثلاثين عاماً.

وذكر أنه في الوقت الذي قررت فيه وقف هذه المهزلة وهذا التطاول وتكليف المستشار القانوني ياسر قنطوش باتخاذ اللازم ومحاسبة هذا الشخص على ما قام به وتم فعلا القبض عليه وتحويله للنيابة وجد نفسه حتى بعد كل هذه الإهانات غير راض عن حبسه وقرر العفو عنه لمصلحة أسرته وأولاده في الوقت الذي لم يراع فيه هو أنني أيضا لدي أسرة وأولاد.

وقال شاكر لقد قررت الاستقالة وعدم الاستمرار في هذا الموقع حفاظا على اسمي وتاريخي وأسرتي الحبيبة.

وكان مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان هاني شاكر قد قرر شطب سيد عشماوي عضو بفرقة الفنانة هيفاء وهبي من جداول النقابة ومنعه نهائياً من مزاولة المهنة حيث يعمل طبالا لها.

وقال طارق مرتضى المتحدث باسم النقابة لـ"العربية.نت" إن العضو سقطت عنه واحدة من أهم شروط العضوية وهي أن يكون حسن السمعة وذلك بعد أن تسلمت النقابة ردا رسميا من قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية يفيد أنه قيد بحث لسابقة اتهامه في قضايا جنائية ومسجل خطر تحت رقم 2 بالدرب الأحمر، ولذلك قرر مجلس الإدارة شطبه من جداول النقابة عملا بنص المادة 6 من القانون 35 لسنة 1978 والذي يشترط أن يكون العضو حسن السير والسلوك القويم.

وأضاف مرتضى لأن مجلس الإدارة قرر أيضا ملاحقة عشماوي قضائيا لما بدر منه من إساءات وتشهير كاذب عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجاه الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس الإدارة وكذلك المتحدث الرسمي باسم النقابة.

وقال إن النيابة قررت حبسه بالفعل ولكن النقيب هاني شاكر عفا عنه وطلب من النيابة الإفراج عنه حرصا على مصلحته ومستقبله.