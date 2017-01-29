قصة كلمات "غانغام ستايل" التي حصلت على 3 مليارات مشاهدة

ألوان صارخة، وأنغام عالية، وأداء فني لافت... هذا ما يشاهده الكثير ويعرفه عن فن الكيبوب.

لكن خلف هذا كله يوجد نوع آخر من الواقعية والمفاهيم المترجمة.

ما تشاهده ليس فقط حركات راقصة مسلية أو صوراً تشكيلية جذابة، بل هي أيضاً فنون تعبيرية تعكس أموراً مجتمعية وسلوكيات.

أحد أبرز هذه الإنتاجات - والذي حظي بضجة عالمية كبيرة - أغنية Gangnam Style.

وحققت الأغنية نجاحاً عالمياً لا مثيل له عند ظهورها في عام 2012، وحصدت مشاهدات عالية في اليوتيوب، بلغت حتى الآن قرابة الـ3 مليارات مشاهدة.

قد لا يعرف البعض ما مغزى هذه الأغنية، وماذا تعني فغانغام، وهي منطقة في العاصمة سول، كما تعد الأشهر والأغلى ثمناً، ويقطن فيها الأثرياء ويكثر فيها مراكز التجميل.

غانغام ستايل تعود على أسلوب حياة الطبقة المجتمعية لسكان هذه المنطقة، تتمثل في كونها حياة مترفة عصرية مواكبة لصيحات الموضة. ويأتي النقيض والانتقاد لهذه الطبقة من قبل المغني، ساي، في أغنيته بأسلوب الرقص الساخر.

وهي كذلك موطن لكبرى وأشهر مراكز التجميل الكورية، فعليمات التجميل جزء لا يتجزأ من حياة معظم الشعب، وعملية تجميل الأنف أشبه بالحصول على قصة شعر جديدة.

وأصبحت المنطقة من أهم معالم المدينة إثر نجاح الأغنية، ويأتيها العديد من السياح من أنحاء العالم لعيش وتجربة ما يعرف بالغانغام ستايل.