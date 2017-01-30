ماجد المهندس: لهذا السبب لا تطاردني الإشاعات

التقت كاميرا "صباح العربية" الفنان ماجد المهندس الذي قال إنه سوف يتواجد في عدة مهرجانات خليجية وعربية قريباً.

ومن المهرجانات حفل مدينة جدة الذي سيقام أيضاً بوجود فنان العرب محمد عبده والفنان رابح صقر.

من جهة أخرى، أكد المهندس أنه لا توجد نية لعمل تريو مع فنان العرب ورابح صقر في الوقت الحالي، ولكنه لا يعرف ظروف الحفل، حيث إنه من الممكن مشاركة فنان العرب ورابح صقر في إحدى أغانيهما على خشبة المسرح في مدينة جدة.

وقال المهندس: "أؤيد تجربة كل ما هو جديد، وإن واجهت الفشل أعيد الكرة حتى أنجح، وأؤمن بأن النجاح والتوفيق يأتي من الله".

وعند سؤاله عن الإشاعات والسر الذي يكمن في عدم ملاحقة الإشاعات له، أكد أن الإشاعات لا تطارده "لأنه ليس لدي ما أخفيه".

وعن تقديم ألبوم جلسات، عبر المهندس عن رغبته في ذلك لا سيما بعد نجاح جلسات وناسة 2013 التي جمعته بكبار فناني الخليج والعالم العربي آنذاك، وأنه يحب تقديم الجلسات، ويتمنى التواجد في هذه التجربة من جديد.