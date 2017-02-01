تكريم "نجوم الزمن الجميل" بمعرض القاهرة للكتاب

لأول مرة، أقامت مؤسسة مصرية حفل تكريم لرموز وقدامى الفن المصري وذلك خلال ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب وسط حضور جماهيري.

وخلال الاحتفال تم تكريم الموسيقار الكبير محمد سلطان وعدد من كبار الفنانين أمثال الفنانة الراحلة سعاد حسني، والموسيقار محمد الموجي، والفنان محمود شكوكو، والشاعر علي إسماعيل والفنان عبد الغني السيد، وعبد العظيم محمد، والموسيقار سيد مكاوي، والفنان والمطرب عبد العزيز محمود والفنان إسماعيل يس ".

وقالت سلوى علوان رئيسة المؤسسة التي قامت بتنظيم المبادرة إن تكريم هؤلاء الفنانين جاء تقديرا وعرفاناً بالدور الذي قدموه لإثراء الفن المصري والعربي، ومسيرتهم في إعلاء الفن المصري، مضيفة أن الفكرة جاءتها عقب قراءتها لموسوعة المنسي في الغناء العربي والتي ألفها الصحافي الأردني زياد عساف وتتناول قصص حياة مئات الفنانين المصريين والعرب الذين أثروا الحياة الفنية المصرية والعربية.

وأشارت إلى أنه حضر من أبناء هؤلاء الفنانين كل من أنغام محمد الموجي ابنة الموسيقار محمد الموجي والفنان هشام عبد العزيز محمود نجل المطرب الراحل عبدالعزيز محمود والسيدة منيرة شكوكو ابنة الفنان محمود شكوكو واﻹعلامية شجون علي إسماعيل ابنة الشاعر علي اسماعيل والأديبة إيمان عبد العظيم محمد.

كما كرمت جانجاه حسني شقيقة الفنانة سعاد حسني والإعلامية إلهام علي الغندور ابنة الفنان علي الغندور.