خالد الراجح : لا اكترث لأراء الناس فيما يخص طريقة لبسي

التقت كاميرا فقرة على الطريق المنتج السعودي الشاب المثير للجدل خالد الراجح، الذي تحدث عن حبه للمغامرة المحسوبة.

ويقول الراجح إن أكبر دليل على ذلك قيامه بإنتاج مسلسل السلطانة، الذي قامت ببطولته الفنانة السعودية القديرة ليلى السلمان، والذي حقق نجاحاً جيداً، إبان عرضه على الفضائيات منذ أعوام عدة.

كما شرح خالد خيبة أمله في التلفزيون السعودي الذي لم يقبل أياً من الأفكار التي تقدم بها على مر الأعوام الماضية، على الرغم من عرض أعماله على عدد من القنوات الخليجية، وقال إن التلفزيون السعودي يعتمد على الممثل المنتج حتى وإن لم تنجح أعماله في مواسم سابقة مما أثر سلبا على متابعة الجمهور للأعمال المعروضة على شاشته مؤخرا .

وبالحديث عن مظهره المثير للجدل، أكد الراجح أنه لا يخاف من كلام الناس ولا يهمه كثيرا ما يعتقده البعض عن جرأته في اختيار ملابسه وأنها مسألة شخصية حيث أكد أنه يحب الموضة ويواكبها.

من جانب آخر علق الراجح على شكر الفنانة سميرة توفيق له في رمضان الماضي، من خلال برنامج الإعلامي الشهير داوود الشريان، بأن سبب ذلك الشكر الذي أشعل موقع تويتر آنذاك، أنه أهدى الفنانة سميرة توفيق أغانٍ أرشيفية خاصة بها لذلك وجهت له الشكر على تلك الذكريات الجميلة التي اعتقدت أنها فقدت مع مرور الزمن.

من جهة أخرى عبر خالد الراجح عن غضبه من تعليقات الإعلامي السعودي بدر ال زيدان في برنامج "نورت" عن مسلسل السلطانة، الذي يعتبر أول مشاركة درامية لبدر ال زيدان في مسلسل خليجي، وأن الفنانة نوال الزغبي قامت بالرد عليه أثناء الحلقة، ولكنه تمنى لبدر النجاح والتوفيق في مشواره الإعلامي والفني على الرغم من اختلافهما في الرأي.