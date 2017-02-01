كيف ردت شيريهان على رسالة أحلام لها؟

مازالت أصداء عودة شيريهان إلى الساحة الفنية مرة أخرى مستمرة، بعدما قطعت غياباً امتد لسنوات تحملت فيهم آلام المرض.

وفي حلقة الأسبوع الماضي من برنامج "Arab Idol" الذي يعرض عبر شاشتي "MBC1" و "MBC مصر"، حرصت الفنانة أحلام على توجيه التحية لشيريهان حينما ورد ذكر التمثيل في الحلقة، وباركت أحلام لشيريهان عودتها مرة أخرى إلى الساحة الفنية.

ووجهت أحلام رسالتها لشيريهان قائلة "أهلا وسهلا فيكي مرة تانيه في عالم الفن، راح تنورينا وراح تضيفي الكثير"، وذلك وسط تفاعل الحضور في الاستوديو.

شيريهان كعادتها حرصت على رد التحية لأحلام، وذلك من خلال حسابها عبر "تويتر" الذي تتواصل مع الجميع من خلاله، وأطلقت شيريهان ثلاث تغريدات ردا على أحلام قالت فيهم "وما أجملها رسالة حب من حبيبتي حبيبتي حبيبتي أحلام".

ثم تابعت شيريهان حديثها قائلة "أنتم يا حبيبتي جميعكم نجوم ومبدعي مصر والوطن العربي من تضيئوا بفنكم الأصيل وإبداعكم العظيم سماء الفن والإبداع العربي".

ثم كانت كلماتها في التغريدة الثالثة تقول "أنتم من تنيروا قلوب العالم والوطن العربي وأنتم أيضا من تضيئوا وتشرفوا قلب شيريهان.. قلبي يشكرك يا حبيبتي".

هذه الرسائل المتبادلة لم تتوقف عند هذا الحد، وذلك بعدما ردت أحلام على كلمات شيريهان بتغريدة قالت فيها "أقل ما تستحقين لأنك تستحقين أكثر ولأنك أعطيتنا الكثير والكثير وكلنا بانتظارك يا ملكه"، وهي التغريدة التي أعادت شيريهان نشرها عبر حسابها.

جمهور الثنائي تفاعل كثيرا مع هذه الكلمات التي قيلت، موجهين التحية لأحلام على ما قالته بحق شيريهان، ومعلنين انتظارهم لعودة شيريهان إلى الساحة الفنية مرة أخرى، حيث تحضر شيريهان لعودتها مرة أخرى مع الكاتب مدحت العدل من خلال عمل مسرحي سيتم تنفيذه ويحمل اسم "شيريهان".