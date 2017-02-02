تعرف على أغرب تصرفات المعجبين مع النجوم

للشهرة ضريبة على النجم أن يدفعها دائماً، إلا أن هناك بعض المواقف التي يقوم بها المعجبون تجاه نجومهم، تخرج عن إطار المألوف وتسجل في الذاكرة كموقف من أغرب المواقف.

من بينها ما حدث مع الفنان محمد عساف حينما كانت لديه جولة غنائية تحضرها الجالية العربية في الخارج، حيث روى عساف ما جرى قبل عامين بعدما حضر الجمهور من أجل التقاط الصور وتوقيع الأوتوغراف، وهو أمر معتاد في مثل هذه الأمور.

إلا أن ما حدث من قبل معجبة في ذلك اليوم كان أمراً غير طبيعي، حينما طلبت توقيعه ليفاجأ بأن ما سيقوم بالتوقيع عليه هو عقد زواج وليس أوتوغراف، وذلك بعدما دقق في رؤية الورقة التي سيقوم بالتوقيع عليها، فوجد صيغة عقد الزواج مكتوبة بها.

الزواج لم تسلم منه أيضا سماح أنور، التي تعرضت لموقف مشابه من معجب كان يتعامل معها على أنها زوجته، وكان يرسل لها يومياً خطابا غراميا مكونا من 7 أو 8 صفحات في وقت كانت فيه الخطابات أمراً مرهقاً، وكان يتحدث في الخطاب عن حياتهما معاً.

أسنان هند صبري

هند صبري كانت ترى أن المعجبين يتعاملون على طبيعتهم مع النجوم، حتى وإن وصل الأمر للحديث عن أمور خاصة، وهو أمر يحدث معها باستمرار، حينما يطلب منها جمهورها إصلاح أسنانها.

اعتياد هند صبري على هذا الأمر دفعها لاقتباسه في مسلسل "نيللي وشيريهان" حينما ظهرت كضيفة شرف بصحبة دنيا وإيمي سمير غانم، مشيرة إلى كونها كانت ترد على هذه الطلبات من المعجبين قائلة "أيوه طبعاً إن شاء الله".

أما هاني رمزي فقصته كانت مع التصوير، حينما طلب منه معجب أن يلتقط معه صورة قائلاً "أنا عايز أتصور"، فما كان من هاني رمزي إلا التأكيد على أن هذا الأمر يزيده شرفا، وأنه لا يمانع في هذا.

لكن الأغرب هو ما قام به المعجب، حينما منح هاني رمزي الكاميرا قائلاً "خد صورني" دون أن يظهر هاني رمزي في الصورة، ما تسبب في غضبه.

وفي أثناء قيادة سمية الخشاب لسيارتها على كوبري أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة، كانت عالقة في الزحام، لذلك كان سهلاً على من بجوارها أن يتعرف عليها، وبالفعل تواجدت سيدة داخل سيارتها بجوار سمية تعرفت عليها، وطلبت منها أن تقبلها قائلة "لازم أبوسك".

سمية الخشاب حاولت أن تتخلص من هذا الموقف، خاصة أن الطريق كان مزدحماً بالسيارات، ولكن أمام إصرار السيدة لم تجد مفراً سوى النزول من السيارة، وهنا فاجأتها المعجبة بـ"زغرودة" انتبه لها الجميع، وأخذت تقبلها وتطلب منها أن تصطحبها معها من أجل تذوق طعامها قائلة "لازم تاكلي من ايدي".

في المسرح كان الموقف الأغرب لطلعت زكريا، حيث كان هناك شخص ينتظره باستمرار بعد انتهاء عرض المسرحية الخاصة به، من أجل مصافحته وتقبيله في فمه، وهو ما كان يرفضه طلعت زكريا باستمرار، مؤكداً أنه لم يشاهد أغرب من هذا.