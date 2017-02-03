حفيدة أم كلثوم تحيي الذكرى الـ42 في أول حفل رسمي لها

في الذكرى الـ 42 لوفاة كوكب الشرق أم كلثوم والذي يصادف اليوم الجمعة، أحيت حفيدتها سناء نبيل هذه الذكرى بأول حفل رسمي لها في مصر وذلك على مسرح كلية الحقوق جامعة المنصورة بحضور محافظ الدقهلية وقيادات أمنية وعسكرية وعدد غفير من الجماهير.

وانطلق الحفل الذي رعته محافظة الدقهلية بحضور اللواء حسام الدين إمام محافظ الإقليم والدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة تحت شعار و"عادت كوكب الشرق من جديد" حيث غنت حفيدتها أغنيات برضاك وفكروني وسيرة الحب.

وقالت سناء نبيل لـ"العربية.نت" إنها سعيدة باختيار محافظ الدقهلية لها لإحياء حفل ذكرى جدتها أم كلثوم، مؤكدة أن هذا الاختيار ألقى عليها بمسؤولية كبيرة حيث إنه أول حفل رسمي لها تحييه في مصر رغم عمرها الصغير وبحضور مسؤولين وجماهير كبيرة وغفيرة احتشدت في مدرج كلية الحقوق وخارج أسوار الجامعة للاستماع لصوتها.

وأضافت المطربة الصاعدة أنها غنت أغاني جدتها التي تعشقها وستواصل تقديم كافة أغنيات كوكب الشرق حيث تقوم حاليا بحفظ الكلمات وإجراء البروفات عليها مشيرة إلى أنها سعيدة بإشادة الجمهور لها وتشجيعه وحسن استقباله في أول ظهور رسمي لها .

نبيل المرسي والد سناء شكر "العربية.نت" باعتبارها أول نافذة إعلامية قدمت سناء للجمهور مضيفا أنه سعيد بتجربة سناء وبموهبتها الفذة التي تؤكد أن مصر ولاّدة وأن بها مواهب كبيرة وكثيرة تنتظر من يكتشفها ويقدمها للجماهير.