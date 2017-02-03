كلينتون تعكف على تأليف كتاب عن "الكلمات التي تعيش بها"

صحيح أن هيلاري كلينتون خسرت كرسي الرئاسة الأميركية، لكن ذلك لن يمنعها من أن تشارك آراءها مع الناس، بحسب ما ذكر موقع "ماشبل"، حيث إنها تعكف الآن على تأليف كتاب يتضمن مجموعة من المقالات الشخصية.

وقد شعر محبو كلينتون بالابتهاج في "تويتر" بعد إعلان دار النشر الأميركية "سايمون أند شوستر" أن الكتاب سوف يصدر خريف هذه السنة.

ورغم عدم الإعلان عن عنوان الكتاب، إلا أن المعلومات المتوفرة عنه أنه مجموعة من المقالات التي قامت بجمعها وتتضمن الاقتباسات والأفكار المفضلة لها، وتتطرق فيه إلى الحملة الانتخابية التاريخية التي انتهت بخسارتها.

وذكر بيان صحافي، لدار النشر أن المقالات مستوحاة بالضبط من مئات الاقتباسات وعلى مدى عقود، والتي أشارت إليها هيلاري بـ"الكلمات التي أعيش بها".

وتضيف بحسب البيان: "ساعدت هذه الاقتباسات في الابتهاج في أوقات الفرح، بأن أضحك في الأيام التعسة وأن أكون مثابرة في الظروف الصعبة، كذلك تعميق اعتزازي بجميع أشكال الحياة التي تمنحها".

وقد استخدمت هذه المحصلة في سرد قصص من حياتها قبل وبعد الانتخابات، بما يقدم للقراء شيئاً فريداً عن تجربتها في الحياة.

وقالت كلينتون: "آمل في تقاسم هذه الكلمات وأفكاري في هذه المقالات مع القراء وأن تكون ذات مغزى لهم".

وقد كال كارولين ريدي، الرئيس التنفيذي لشركة "سايمون اند شوستر"، المديح لهيلاري وكتابها المقبل.

وسبق للدار نفسها أن نشرت 5 كتب لكلينتون من قبل.

وذكر ريدي أن هذا المشروع الذي يقوم على نشر الاقتباسات بدأ في سنة 1994 في أول لقاء لهما، ويومها كانت هيلاري السيدة الأولى وزوجة الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

وأضاف: "نحن سعداء لأن الوزيرة وجدت الوقت المناسب لنشر هذه الاقتباسات والمقالات ومشاركة هذه الأفكار، التي ساهمت في تغذية حياتها ومسيرتها".

كذلك أعلنت دار النشر عن خطة لإعادة نشر كتاب هيلاري الذي احتل قائمة الأكثر مبيعا في 1996 بعنوان It Takes a Village "يتطلب الأمر قرية بأكملها" وذلك في طبعة ملونة ومخصصة للأطفال واليافعين.