لماذا طُرد هشام عباس في أول لقاء جمعه بزوجته؟

ترتيبات القدر الغريبة قد تحمل معها السعادة في النهاية، ويبدو أن المطرب هشام عباس كان على موعد مع هذا الأمر قبيل زواجه، الذي حمل قصة انتهت بالزواج بدلاً من الشجار.

وتعود الواقعة إلى تسعينيات القرن الماضي، حينما كان هشام عباس واحداً من أهم نجوم الغناء في ذلك الوقت، بعدما طرح ألبوم "حلال عليك"، ليصبح اسماً مطلوباً بقوة في الحفلات والمناسبات الغنائية.

وقتها كان هشام يغني في أحد الفنادق الكبرى ويمتلك كابينة تطل على حمام السباحة، مثلما يروي عن تلك الفترة، حيث كانت هناك صالة للألعاب الرياضية في الفندق تقدم دروس "الأيروبكس"، فتوجه إلى الغرفة.

ويروي هشام أنه بعدما دخل إلى الغرفة طلب من المتواجدات المشاركة والحصول على دروس في "الأيروبكس" لكن المفاجأة كانت في ظهور فتاة تطرده، لأن هذا المكان مخصص للفتيات فقط، ليطلب منها الحصول على درس خاص وهو ما رفضته وأكدت عدم وجوده.

وما حدث جعل هشام عباس يندهش، خاصة وأنه كان مشهوراً في ذلك الوقت، فكيف لفتاة أن تعامله بهذه الطريقة، إلا أنه أكد أن هذا الموقف جعله يعجب بها لتولد قصة الحب بينه وبين هذه الفتاة التي أصبحت زوجته فيما بعد.