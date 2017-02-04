محمد الشمري: أنجزت "صوف تحت حرير" وأستعد لعمل جديد

فرغ المخرج محمد دحام الشمري من إنجاز مسلسل "صوف تحت حرير" ويحضر لعمل درامي تلفزيوني جديد يتحدث عنه في تصريح خاص لـ"العربية.نت".

وقال الشمري: "فرغت منذ أيام من إنجاز كافة العمليات الفنية الخاصة بمسلسل صوف تحت حرير، الذي تم تصويره في دولة الإمارات العربية المتحدة بين إمارتي دبي وعجمان، حيث تم تسخير كل الإمكانيات من أجل إنجاز هذا العمل الذي جمع عددا بارزا من نجوم الكويت والإمارات وعددا آخر من نجوم دول مجلس التعاون الخليجي".

وتابع قائلاً: "يرتكز هذا العمل التلفزيوني حول أهمية العائلة في حياة الإنسان فهي القوة الكبيرة والداعم الأول لكل شخص حتى بعد فقدان المال والثروة والصحة والمركز. وتتحرك أحداث هذا العمل الذي كتبته بتميز الكاتبة إيمان السلطان لتناقش كماً من القضايا الاجتماعية بكثير من العمق والتحليل الرصين".

وأضاف الشمري: "هو من بطولة حشد بارز من نجوم الدراما الكويتية والخليجية، منهم الفنانة إلهام الفضالة والفنان خالد أمين، بالإضافة إلى أحمد السلمان وأحمد الهزيم ولطيفة المجرن وأحمد إيراج وعبدالله البارون وحمد أشكناني وعبدالله السيف وفوز الشطي ولؤلؤة الملا وكم آخر من النجوم، كما أنه من إنتاج مشترك بين ديتونا للإنتاج الفني والمجموعة الفنية".

وختم حديثه بالقول: "فور الانتهاء من صوف تحت حرير شرعت بالتحضير لمسلسل جديد بعنوان كحل أسود قلب أبيض، من تأليف الكاتبة منى الشمري، وإنتاج ديتونا للإنتاج الفني وبطولة عدد بارز من نجوم الدراما الكويتية، منهم نور وجاسم النبهان وعبدالمحسن النمر وبثينة الرئيسي وميس كمر وعبدالله التركماني وهبة الدري وغدير السبتي وفوز الشطي وعبدالله السيف ومنى حسين وليلى السلمان وغزلان ووجوه جديدة في الكويت ودول المنطقة"، مشيراً إلى أن "التصوير بكامله سيتم في الكويت. كما سيكون هديتي للجمهور الحبيب خلال الدورة الرمضانية المقبلة، علماً بأنني كنت قد رفضت العديد من الأعمال للتفرغ كلياً لهذا العمل الذي أتوقع أن يشكل نقلة متجددة لمضامينه وطروحاته التي تذهب لمنطقة جديدة وإضافية في الدراما التلفزيونية الخليجية".