"هلالية" تجدد التعاون بين راشد الماجد وخالد المريخي

اختار الفنان السعودي، راشد الماجد، قصيدة جديدة من قصائد ألبوم الشاعر السعودي، خالد المريخي، الصوتي الجديد، حملت عنوان "هلالية"، وهي قصيدة عاطفية تحمل كلمات مختلفة في وصف الجمال والحب، وسيقوم الملحن السعودي ناصر الصالح بتلحين الأغنية، حيث سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة عبر الإذاعات وموقع اليوتيوب.

وعلمت "العربية.نت" أن الفنان راشد الماجد انتهي من وضع صوته على الأغنية وباتت في إعدادها الأخير ومرحلة "المكس"، والتي كان قد طرحها خالد المريخي بصوته وإلقائه ضمن قصائد ألبومه الجديد "خالد المريخي 2017" من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، والذي تضمن 22 قصيدة منها المغناة سابقاً بأصوات النجوم، ومنها الجديد الذي يطرحه المريخي لأول مرة.

ويأتي تعاون المريخي مع راشد الماجد في عدد من القصائد المغناة، كان آخرها بعنوان "إلاّ هذا" من ألحان الموسيقار السعودي "طلال" وطرحت عبر الإذاعات ووسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى صعيد آخر نفذت التذاكر الخاصة بالحفل الغنائي، الذي سيشارك به الفنان راشد الماجد، ضمن حفلات "هلا فبراير" التي ستنطلق هذه الأيام وكانت اللجنة المنظمة قد اقترحت إقامة حفل ثانٍ للماجد إلا أن ازدحام جدوله وارتباطاته السابقة حالت دون ذلك.