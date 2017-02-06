ليدي غاغا تشعل "سوبر بول" .. وإيفانكا معجبة

عرض استثنائي قدمته المغنية الأميركية المثيرة للجدل الليدي غاغا مساء الأحد في حفل مباراة "السوبر بول" الأشهر في الولايات المتحدة والتي تتابعها أعداد هائلة من الأميركيين.

ووجهت نجمة البوب رسالة تسامح خلال العرض التقليدي بين استراحة الشوطين في مباراة السوبر بول النهائية لكرة القدم الأميركية في هيوستن (تكساس في جنوب الولايات المتحدة).

رسالة تسامح قد تكون قصدت من خلالها توجيه رسالة مبطنة إلى سياسات الانغلاق أو الحظر أياً كان نوعها.

وبدأت ليدي غاغا عرضها بتأدية أغنيتين وطنيتين بامتياز هما "غود بليس أميركا" و"ذيس لاند ايز يور لاند" التي يرد في كلامهما خصوصاً أن الولايات المتحدة "بلد الحرية والعدالة للجميع".

وقد تدلت المغنية بواسطة خيوط من سقف ملعب "ان ار جي" ومن ثم قفزت في الجو لتصل بعد حركات بهلوانية إلى المسرح المقام على أرضية الملعب حيث كان يتواجه قبل دقائق لاعبو "اتلانتا فالكونز" و"نيو انغلند باتريوتس".

وغنت بعد ذلك وسط مؤثرات صوتية ضخمة بعض انجح اغانيها ومنها "بوكر فايس" و "بورن ذيس واي" وجاست دانس".

وقالت للجمهور وقد جلست أمام البيانو "مرحبا هيوستن مرحبا للجميع نحن هنا لجعلكم تشعرون بالسعادة والراحة".

وبعد عرض دام 13 دقيقة زخر بالمؤثرات الخاصة، لكن مع غياب الملابس الغريبة التي اشتهرت بها الفنانة، ختمت ليدي غاغا وصلتها وهي واقفة على سلم رامية المذياع وقافزة مرة جديدة.

ويعتبر عرض ما بين الشوطين في مباراة السوبر بول العرض الذي يحظى بأكبر نسبة متابعة في العالم مع أكثر من 110 ملايين مشاهد في الولايات المتحدة فقط.

في المقابل، أبدت ابنة الرئيس الأميركي إيفانكا ترمب إعجابها بالليدي غاغا. وغردت عبر حسابها على تويتر بعيد الحفل، كاتبة: أداء لا يصدق! وأرفقت تغريدتها بهاشتاق #SuperBowl #PepsiHalftime و الليدي غاغا.