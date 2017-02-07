سعاد عبدالله: "كان يا ما كان" جديدي بين الكويت وأوروبا

وصلت الفنانة الكويتية سعاد عبدالله إلى مملكة البحرين، حيث بدأت بتصوير عملها الدرامي التلفزيوني الجديد "كان ياما كان"، والذي وصفته في تصريح خاص لها مع "العربية.نت" على أنه تجربة درامية جديدة بكافة المواصفات.

وتابعت أن مسلسل "كان ياما كان" سيصور بين الكويت ومملكة البحرين وعدد من المدن الأوروبية.

وكانت البداية في المنامة العاصمة البحرينية، نظراً للأجواء الخاصة بتصوير عدد من حلقات العمل الذي يمثل تجربة درامية جديدة على صعيد الكتابة والمضامين والصيغ الفنية الإخراجية.

وأضافت الفنانة الكويتية أن العمل يعتمد على مجموعة من الحلقات والحكايات، بحيث يتكون المسلسل من حكايات تمتد على مدى حلقتين أو 3، ولكل حلقة مضمونها وأبعادها وفريقها الفني.

وكتبت العمل هبة مشاري حمادة، وسيتعاون في إخراجه عدد من المخرجين منهم محمد القفاص ومنير الزعبي وأحمد يعقوب المقلة وخالد الرفاعي وغيرهم.

وأشارت سعاد إلى أن فريق العمل يضم أكبر حشد من نجوم الدراما في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، منهم شجون وفاطمة الصفي وفيصل العميري وحمد أشكناني وفرح الصراف وكم آخر من أجيال الحرفة الفنية.