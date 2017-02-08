مهرجان "الشارقة للمسرح الخليجي" ينطلق الخميس

تنطلق غداً على مسرح قصر الثقافة بالشارقة، وبمبادرة من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم الشارقة فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الشارقة للمسرح الخليجي.

ونتجت فكرة المهرجان من رؤية الشيخ الدكتور سلطان القاسمي بضرورة تفعيل المسرح في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد مبادرته لإطلاق مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح ويجوب العواصم العربية.

فيما سيكون حفل افتتاح المهرجان على وقع أحداث مسرحية "هناك" من تأليف وإخراج القطري عبدالرحمن المناعي، وسيتم الاحتفاء في ذات الليلة بثلة من فناني ونجوم المسرح والدراما الخليجية، الذين سيحلون ضيوفاً على المهرجان الذي يختتم في 15 الجاري، ويشهد على هامشه إقامة الملتقى الفكري، ومجموعة من الورش الخاصة بفنون المسرح.

فيما علمت "العربية.نت" أن لجنة تحكيم المهرجان ستتكون من الإماراتي وليد عمران، والسوري سامر عمران، واللبناني فادي أبي سمرا، والمغربية لطيفة بلخير والتونسي يوسف البحري.

وسيقام الملتقى الفكري المصاحب للمهرجان تحت شعار "المسرح الخليجي اليوم.. مضامينه وأساليبه".