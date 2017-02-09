هل يتعرض فيلم عمرو واكد "للتشويه"؟

رغم انشغال الفنان، عمرو واكد، بتصوير دوره في مسلسل "ريفييرا" بمدينة نيس الفرنسية، إلا أنه يتابع التطورات الخاصة بفيلمه الجديد "القرد بيتكلم" الذي طرح بدور العرض قبل أسبوعين.

الفيلم الذي يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي وسيد رجب وريهام حجاج، ومن إخراج بيتر ميمي يحقق أرقاماً جيدة على مستوى الإيرادات، إلا أن عمرو واكد يشعر أن هناك حرباً وتشويهاً تجاهه بشكل شخصي، وتمتد إلى جميع صناع وأبطال العمل.

هذا الشعور اتضح مما كتبه عمرو واكد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والبداية كانت بتأكيده أن ما نشر عبر بعض وسائل الإعلام وذكر فيه أنه تنازل عن جزء من أجره للمشاركة في بطولة الفيلم هو أمر غير صحيح.

وأوضح واكد أن منتج الفيلم سيف عريبي لم يناقشه في أجره، ومنحه الرقم الذي طلبه من أجل المشاركة في الفيلم، مطالباً الجميع بالتوقف عن بث هذه الشائعات.

بعدها كتب واكد أنه سعيد لتربع فيلمه على قمة الإيرادات بعد مرور أسبوعين على عرض الفيلم، موجهاً الشكر للجمهور الذي شاهد العمل وكذلك الجمهور الذي سيشاهد العمل في الفترة المقبلة.

ثم كانت الكلمات التي تشير إلى أن هناك أمراً يحدث خلف الكواليس، حيث كتب واكد قائلاً "يعني بعد كل التشويه والحروب اللي بتحاربها أنا شخصيا والفيلم وصناعه، ومازال فيلم القرد بيتكلم نمرة واحد.. معلش"، معتبرا أن الأمر يعد موجعا بالنسبة للبعض.