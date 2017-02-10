تذاكر جولة ليدي غاغا الغنائية تباع في أقل من دقيقتين!

بعد الأداء المذهل الذي ظهرت به ليدي غاغا في حفل "سوبر بول" الأميركي الأسبوع الماضي، يبدو أن كل من شاهدها في التلفزيون أو على شاشات الهواتف الذكية يرغب في أن يراها على الواقع في أي جولة تقوم بها لأي بلد.

وسوف تغني غاغا في المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، وهو الأمر الذي قوبل بطلب غير عادي.

وبعد أن كانت قد فقدت بعضا من شعبيتها في الآونة الأخيرة، إلا أن الأداء الرائع لها في ختام "السوبر بول" كان قد أعادها إلى مجدها ووضعها في المقدمة مجددا.

وتأتي جولتها المقبلة ممتدة في الفترة من 1 أغسطس ابتداء من كندا، إلى 14 ديسمبر حيث تنتهي بمدينة سالت ليك الأميركية، في حين ستكون في لندن بتاريخ 3 أكتوبر وبين ذلك في كل من برمنغهام ومانشستر.

والنتيجة المذهلة أن تذاكر هذه الجولة قد اختفت من موقع Ticketmaster في غضون ثوان، ففي أقل من دقيقتين تم بيع كل التذاكر بحسب صحيفة "مترو" البريطانية.

وقد علق المعجبون على تويتر كيف أن الكثيرين فقدوا فرصة الحصول على التذاكر، بحيث إن بعضهم بمجرد أن دخل الموقع للشراء وجد أن الأمر قد انتهى بما لا يصدق.

وهناك وعود بتوفير مواعيد أخرى لحفلات يتم الحجز لها لتعويض الذين فاتتهم الفرصة.