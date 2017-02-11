منافسة شرسة بين أديل وبيونسيه فمن ستظفر بـ"غرامي"؟

تشهد جوائز غرامي الموسيقية لهذا العام المنافسة الكبرى بين أديل وبيونسيه أشهر نجمتي بوب على الساحة الغنائية إذ تتنافسان في فئات أغنية وأسطوانة وألبوم عام.

ورغم ترشحها لـ 62 جائزة غرامي وفوزها بـ 20 من هذه الجوائز لم تفز بيونسيه (35 عاما) قط بجائزة ألبوم العام رغم تربع 6 من ألبوماتها على عرش القوائم الموسيقية.

وبحصولها على 9 ترشيحات يأمل كثير من محبي بيونسيه أن يتغلب ألبومها (ليمونيد) ذو الصبغتين الشخصية والسياسية على لعنة غرامي التي تلاحقها. ويعتقد كثيرون أن (ليمونيد) يتناول زيجة بيونسيه المضطربة من مغني الراب جاي زي كما يتضمن أغنيات تشير إلى تمكين السود وتمكين المرأة.

إلا أنها تواجه منافسة شرسة من البريطانية أديل (28 عاما) التي اكتسحت جوائز غرامي عام 2012 بفوزها بست جوائز عن ألبومها (21).

وحصلت العام الحالي على 5 ترشيحات عن ألبوم (25) الذي يتضمن أغنية (هالو).

ويختار معنيون في عالم صناعة الموسيقى الفائزين في 80 فئة من فئات جوائز غرامي وسيذاع الحفل تلفزيونيا.

ووفقا للأرقام الواردة في تقرير باز أنجل ميوزيك فقد حقق ألبوم (ليمونيد) مبيعات إجماليها 3.1 مليون عام 2016 في حين حقق ألبوم (25) مبيعات بلغت ثلاثة ملايين.

إلا أن ألبوم (فيوز) لمغني الراب الكندي دريك يعتلي عرش الألبومات الأكثر مبيعا خلال العام. ورُشح دريك لثماني جوائز غرامي بما في ذلك أفضل ألبوم وأفضل أسطوانة.

وارتفاع المبيعات لا يترجم عادة إلى الفوز بغرامي وهو أمر أدركته بيونسيه تماما في عام 2014 عندما سجل ألبوم لها مبيعات تزيد عن 350 ألفا ولكنها خسرت أمام ألبوم (مورنينج فيز) للمغني بيك والذي حقق مبيعات أقل من عشر مبيعات ألبوم بيونسيه.

ويقول جيم أسود رئيس التحرير بمجلة بيلبورد إنه إلى جانب بيونسيه وأديل ودريك وجاستن بيبر الذي ينافس بألبومه (بيربوز) هناك أيضا المغني ستيرجل سيمبسون الذي يعد "بلا جدال" الحصان الأسود في السباق هذا العام بألبومه (إيه سيلورز جايد تو إيرث).