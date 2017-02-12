زينة ونيللي كريم تجتمعان في عمل درامي.. للمرة الأولى

تجربة درامية جديدة تخوضها نيللي كريم من خلال مسلسل "لأعلى سعر"، تحاول فيها الظهور بشكل مختلف عما اعتاد عليه الجمهور، وتلتقي فيها بزينة للمرة الأولى في الدراما.

المسلسل الذي يشارك في بطولته أحمد فهمي وسلوى محمد علي تولى كتابته مدحت العدل، ويخرجه محمد جمال العدل، نجح منتجه جمال العدل في الجمع بين نيللي كريم وزينة، بعدما جمعهما فيلم "واحد صفر" في السينما، والذي عرض قبل 8 سنوات.

العمل انطلق تصويره قبل أيام، وتجسد فيه نيللي كريم دور راقصة باليه بالأوبرا، متزوجة ولكن مشاكل عائلية تقع بينها وبين زوجها، فتقع في حب آخر وسط اعتراضات عائلية.

وفور الإعلان عن تعاقد زينة على المشاركة في المسلسل، قام مخرج العمل محمد جمال العدل بنشر صور تجمعه بزينة ونيللي كريم وأحمد فهمي وسط التحضيرات الخاصة بالتصوير، مشيراً إلى أن العمل سيعرض في شهر رمضان المقبل.

وتأتي هذه الخطوة الدرامية لنيللي كريم قبيل ساعات من استقبال دور العرض السينمائية في مصر لأحدث تجاربها، وهو فيلم "بشتري راجل" المقرر طرحه للجمهور الأربعاء المقبل، وهو العمل الذي يشاركها بطولته محمد ممدوح.