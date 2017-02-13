الصدفة تجمع عمرو دياب بلطيفة في الطائرة.. وهذا ما حدث

شاءت الأقدار أن تكون أول تهنئة تحصل عليها لطيفة في عيد ميلادها من زميلها عمرو دياب، بعدما جمعتهما الصدفة على طائرة واحدة.

الثنائي استغل اللقاء الذي جمع بينهما وقاما بتصوير مقطع فيديو نشرته لطيفة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلقت عليه قائلة "حبيييب قلبي أول معايدة لعيد ميلادي ربنا يحميك يا هضبة.. عمرو دياب".

وفي الفيديو ظهر عمرو دياب وهو يقوم بتصويرهما معا قائلا "حبيبتي لطيفة Happy Birthday.. كل سنة وأنت طيبة مبسوط إن أنا شوفتك في الطيارة يوم عيد ميلادك".

وردت لطيفة على تهنئة عمرو دياب بشكره، موجهة له التهنئة بمناسبة حلول عيد الحب في الرابع عشر من شهر فبراير الجاري، مؤكدة أن عمرو دياب دائماً ناجح ودائماً سيظل الهضبة وستظل دائماً تحبه، لينهي عمرو دياب مقطع الفيديو.

ولم يكن عمرو دياب الوحيد الذي حرص على تهنئة لطيفة بعيد ميلادها، حيث قامت درة بتوجيه التهنئة للطيفة عبر حسابها على "انستغرام"، بعدما نشرت صورة للطيفة وجهت لها رسالة من خلالها تمنت لها فيها استمرار النجاح والتألق، وأن تظل محافظة على مكانتها وكذلك ضحكتها قائلة "ديما ضحكتك الحلوة منورة يا حبيبتي وبنت بلادي".