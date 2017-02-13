شاهد صور آديل بعد فوزها بـ 5 جوائز من "غرامي"

حصدت المغنية البريطانية آديل الأحد 5 من جوائز غرامي بينها جوائز أفضل ألبوم وأفضل تسجيل وأفضل أغنية منحت لـ"هيلو".

وقدمت آديل أغنيتها "هيلو" على المسرح في أهم أمسية للموسيقى الأميركية. وقد واجهت حادثاً تقنياً مماثلاً للحادث الذي وقع العام الماضي، لكنها استأنفت الغناء.

وأنهت أغنيتها وسط تصفيق حاد من الحضور وقوفاً.

وعند تسلمها الجائزة، أشادت آديل بالأميركية بيونسيه التي خرجت خاسرة من الحفل. وقالت المغنية البريطانية متوجهة إلى بيونسيه "نحن الفنانين معجبون بك وأنت نورنا".

وجاء تفوق آديل بحسب فرانس برس بألبومها "25" على بيونسيه التي كانت مجموعتها "فورميشن" مرشحة في فئة أفضل ألبوم.