فيلم "لا لا لاند" يحصد عدة جوائز في مهرجان بافتا

حقق الفيلم الغنائي الاستعراضي الأميركي "لالا لاند" فوزاً كبيراً الأحد في لندن، حيث حصد جوائز بافتا لأفضل فيلم وأفضل مخرج لداميين شازيل وأفضل ممثلة لايما ستون في حفل في قاعة البرت هول.

ويروي "لالا لاند" للمخرج الشاب داميين شازيل علاقة عاطفية بين شابة تطمح لأن تكون ممثلة ومؤلف لموسيقى الجاز. وهو من بطولة ايما ستون وراين غوسلينع اللذان يرقصان ويغنيان في الفيلم.

وقد حصد الفيلم حتى الآن الكثير من الجوائز الأميركية في موسم المكافآت الهوليوودية. فقد فاز خصوصاً بـ7 جوائز غولدن غلوب وهو عدد قياسي، كما أنه مرشح في 14 فئة في جوائز الأوسكار التي توزع في 26 شباط/فبراير الحالي.

وحقق الفيلم نجاحاً عالمياً، وحصد عائدات فاقت الـ270 مليون دولار.

وتفوق "لا لا لاند" على "ارايفال" و"مونلايت" و"مانشستر باي ذي سي" و"آي، دانيا بليك" وفاز بجائزة "الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون" (بافتا) لأفضل فيلم.

فيما حصدت ايما ستون على جائزة أفضل ممثلة التي كانت مرشحة لها مع ايمي ادامز (ارايفل) واميلي بلانت (غيرل اون ذي تراين) وميريل ستريب (فلورانس فوستر جنينكز) و ناتالي بورتمان (جاكي).