مباراة السوبر بول تنعش أسهم ليدي غاغا

تحسنت مراكز ألبومات المغنية، ليدي غاغا، كثيراً على القائمة الأسبوعية لأفضل 200 ألبوم موسيقي بعدما انتعشت مبيعات أغانيها بفضل عرضها الذي وصف بالمبهر بين شوطي المباراة النهائية من دوري كرة القدم الأميركية المعروفة باسم (سوبر بول).

وصعد ألبوم (جوان) الذي طرحته ليدي غاغا في أكتوبر تشرين الأول أكثر من 60 مركزا على القائمة ليصل إلى المركز الثاني بمبيعات بلغت 74 ألف وحدة وفقاً لأرقام مؤسسة نيلسن ساوندسكان.

كانت ليدي جاجا قدمت عرضاً منفرداً بين شوطي المباراة في الخامس من فبراير شباط فغنت مجموعة من أشهر أغانيها بعدما ظهرت في بادئ الأمر فوق سطح الاستاد، ثم قفزت وهبطت على خشبة المسرح وهي معلقة بأسلاك.

وبلغ عدد مشاهدي المباراة والعرض بين الشوطين على شاشة التلفزيون أكثر من 110 ملايين شخص.

كما صعدت ألبومات سابقة لليدي غاغا على القائمة. ودخل ألبومها (ذا فيم) الذي أصدرته عام 2008 القائمة من جديد واحتل المركز السادس بمبيعات بلغت 38 ألف وحدة، كما وصل ألبومها (بورن ذيس واي) الصادر عام 2011 إلى المركز 25 بمبيعات بلغت 17 ألف وحدة.

وتصدرت ليدي غاغا (30 عاما) أيضا قائمة (ديجيتال سونجز) التي تقيس مبيعات الأغاني على الإنترنت بأغنيتها الجديدة (مليون ريزونز) التي بيعت منها 149 ألف نسخة. كما تحسنت مراكز أغنيات ناجحة لها مثل (بورن ذيس واي) و(باد رومانس) و(بوكر فيس) كثيرا على قائمة الأغاني المنفردة.

لكن ورغم الأداء الذي وصف بالرائع لليدي غاغا احتل بيغ شون مغني الراب في كاليفورنيا المركز الأول على قائمة أفضل 200 ألبوم موسيقي هذا الأسبوع بألبومه (آي ديسايديد) الذي بيعت منه 151 ألف وحدة في الأسبوع الأول.