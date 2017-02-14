نادية المنصوري: مستعدة أن أتقدم لخطبة من يعجبني

أطلت الفنانة المغربية نادية المنصوري على الجمهور في جلسات وناسة ٢٠١٣ مع نخبة من نجوم العرب والخليج الذين أشادوا بإحساسها الفني العالي وتوقعوا نجاحا كبيرا لها، الأمر الذي لم يتحقق كما أرادت المنصوري.

وفي حوارها لفقرة "على الطريق" أكدت نادية أنها لا تعتقد أنها أقل حظا من الفنانين الذين جاؤوا من بعدها ولكن لم تشأ الظروف في أن تنال الشهرة الفنية التي لم تكن سبب دخولها مجال الغناء، إنما حبها الصادق له حسب تعبيرها.

وعن الحب والزواج قالت "من يعرف نادية المنصوري جيدا يعلم أنها تحب الحب وتقدسه ولذلك مسألة ارتباطها من الفنان حبيب الحبيب لم تكلل بالنجاح".

كما قالت نادية إنها على استعداد أن تتقدم وتخطب الرجل إذا أحبته فلا عيب في ذلك ولا عيب في الحلال.

وعن السوشيال ميديا كانت تستغرب لهؤلاء الأشخاص الذين يصورون تفاصيل حياتهم لحظة بلحظة ولكنها لاحقاً أصبحت منهم، وأصبحت لديها علاقة قوية بمتابعيها وجمهورها.

وتحدثت نادية عن مواهبها الأخرى غير الفن فعبرت عن حبها وعشقها للطبخ وكان نتيجته مطعم خاص لها في دبي.