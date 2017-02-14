الفنان أبو بكر سالم يطرح جديده بعد غياب 6 أعوام

يعود الفنان أبو بكر سالم إلى الظهور الفني بعد غياب دام 6 أعوام عبر ألبوم جديد يطرح الأسبوع المقبل.

وقال يحيى عمر مدير الشؤون الفنية بالشركة عبر تغريدة بثها في حسابه بـ"تويتر":" يعود الفنان أبوبكر سالم إلى نشاطه الفني بعد غياب دام 6 سنوات، وسيطرح 4 أعمال جديدة.

ولقي هذا الخبر الذي كان بمثابة المفاجأة السعيدة أصداء واسعة في الوسط الفني وارتياحا كبيرا لدى جمهور الفنان القدير.

يذكر أن أبو بكر سالم عانى في السنوات الأخيرة من أزمات صحية ألزمته السرير الأبيض لفترة طويلة، أجرى على إثرها عملية قلب مفتوح في ألمانيا، واستطاع أن يتجاوز تلك الظروف وسط التفافة كبيرة من محبيه وجمهوره.