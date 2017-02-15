هؤلاء النجوم يطلون عبر شاشة "MBC مصر" هذا العام

محتوى درامي وبرامجي مميز تعرضه شبكة قنوات "MBC مصر" في العام الجديد، وذلك من خلال توليفة كوميدية اجتماعية ونجوم مميزين يطلون عبر الشاشة.

عروض الموسم الجديد من "مسرح مصر" الذي تقدمه الفرقة التي أسسها أشرف عبد الباقي، يستمر عرضها في العام الجديد إلى جوار العرض الأول لمسلسل "كابتن أنوش" الذي يقوم ببطولته بيومي فؤاد وإدوارد ومحمد سلام وويزو.

كما يعرض أيضا مسلسل "بلبل وحرمه" الذي يقوم ببطولته فتحي عبد الوهاب ورانيا فريد شوقي، إلى جوار جزء عاشر من السيت كوم "راجل وست ستات" الذي يقوم ببطولته أشرف عبدالباقي ولقاء الخميسي وانتصار.

متابعو أحداث الدراما الصعيدية "سلسال الدم" على موعد مع الجزء الرابع من المسلسل، والذي يعرض للمرة الأولى هذا العام، وكذلك تقدم الدراما المطولة "ولاد تسعة" التي تقوم ببطولتها نيكول سابا وخالد زكي وهبة مجدي وخالد سليم، إضافة لمسلسل "شقة فيصل" الذي يتقاسم بطولته كريم محمود عبد العزيز وآيتن عامر وصلاح عبد الله وأحمد فتحي.

وعلى صعيد البرامج الكوميدية، يطل أكرم حسني صاحب شخصية "سيد أبو حفيظة" في موسم رابع من برنامج "أسعد الله مساءكم من جديد"، كما يعرض الموسم الثاني من برنامج "أشرف يقدمه أيمن".

وللمرة الأولى يتولى مصطفى خاطر نجم عروض "مسرح مصر" تقديم برنامج "شكشك شو"، حيث يقدم من خلاله شخصية "عم شكشك" التي ظهرت في بعض عروض "مسرح مصر" وحققت نجاحا كبيرا لدى الجمهور.

وتواصل الشبكة تقديم العروض المباشرة من الموسم الرابع من برنامج "Arab Idol" الذي يشارك في لجنة تحكيمه أحلام ووائل كفوري ونانسي عجرم والموزع حسن الشافعي، كما يعرض خلال العام الموسم الخامس من برنامج "Arabs Got Talent" الذي يضم في لجنة تحكيمه أحمد حلمي ونجوى كرم وعلي جابر.