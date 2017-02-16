قبيل العرض "العربية.نت" تشاهد مسلسل "السلطان والشاه"

أنهى المخرج الأردني الكبير، محمد عزيزية، مسلسلاً من 30 حلقة باسم "السلطان والشاه". وقد أتيح لـ"العربية.نت" أن ترى حلقات من هذا المسلسل الجريء، وهو عمل ملحمي درامي يتصدى للصراع الذي خاضه العرب بين الإمبراطورتين المتقاتلتين، ذات النفوذ وقتها في عالمنا العربي، وهما العثمانية، متمثلة بحكم السلطان سليم الأول المدافع عن ولايته، والصفوية بزعامة الشاه إسماعيل الصفوي المتطلع للهيمنة بأية وسيلة على مناطق النفوذ غرب إيران.

فقد حلم الشاه إسماعيل الصفوي بأن يستعيد مجد الساسانيين الذين أخرجتهم الفتوحات الإسلامية من أرض العرب، والتي جعلت العرب تحكم أمصارهم قروناً ضمن دولة الخلافة، التي استعادت العراق إبان الدولتين الأموية والعباسية، والأخيرة التي أسقطتها بربرية المغول الذين احتلوا بغداد 1258 وفتحوا الأبواب إلى أقوام أخرى للطمع بمد نفوذها من جديد.

العمل الذي كتب له السيناريو والحوار عباس الحربي، وفكرة وقصة الدكتور هاشم السيد، وإخراج محمد عزيزية، في 30 حلقة بمشاركة نجوم الفن العربي، من بينهم سامر المصري ومحمد رياض ومادلين مطر وصفاء سلطان ومارغو حداد وكمال أبو رية وأحمد ماهر وعبدالرحمن أبو زهرة وجواد الشكرجي وسميرة بارودي وزهير النوباني ونادرة عمران ونجوم آخرين.

هذا المسلسل محاولة جريئة لتسليط الضوء على فترة تاريخية هامة لدى العرب والمسلمين بقراءة موضوعية للتاريخ بعيداً عن التحيزات والإسقاطات الطائفية. كما يزدحم بالعديد من الأحداث والتشويق للمؤامرات والدسائس في بيوت الحكم، وكيف وظف الشاه الصفوي المذهبية والطائفية لمد نفوذه بكل الوسائل ليجد موطئ قدم لحكمه في المنطقة بعد أن عمد إلى تصفية الكثيرين من المعارضين له ولسياسته.

محمد عزيزية، الذي أخذ ذلك العمل من عمره الفني سنتين متواصلتين، يجد فيه ما يعتبره أهم الأعمال التي أنجزها في حياته، لما يحمله من معان إنسانية وتاريخية تدق أجراس التاريخ للاتعاظ في الوقت المعاصر.

من جهته، قال المنتج المنفذ الدكتور محسن العلي إنه تم اعتماد على مصادر تاريخية مهمة من مختلف الجهات الفارسية والتركية والعربية للتحقق من الوقائع واستلهام دلالتها "كي نسير في ظل التاريخ وتوظيفه درامياً بطريقة شيقة تحاكي المعلومات الموثقة لإمتاع المشاهد".

ويتوقع العلي أن العمل سيكون من بين أهم الأعمال العربية خلال الدورة الرمضانية المقبلة، لما يحمله من ضخامة الإنتاج وأهمية الموضوع وحشد النجوم العرب الذين عملوا فيه.