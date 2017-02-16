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مسرحية سعودية تفوز بأفضل عرض في مهرجان الشارقة

المصدر: الكويت - العربية.نت
مشهد من مسرحية "تشابك" السعودية
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حقق المسرح في المملكة العربية السعودية إنجازاً بفوز مسرحية "تشابك" بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل في مهرجان "الشارقة للمسرح الخليجي".

كما فاز الكاتب السعودي، فهد الردة الحارثي، بجائزة أفضل نص مسرحي عن نفس المسرحية. وقد جاءت جوائز مهرجان "الشارقة للمسرح الخليجي" في دورته الثانية حسب التالي:

- جائزة أفضل عرض متكامل: مسرحية "تشابك" – السعودية.
- جائزة أفضل نص مسرحي: فهد الردة الحارثي "تشابك" – السعودية.
- جائزة أفضل إخراج: خالد أمين عن مسرحية "انعكاسات" – الكويت.
- جائزة أفضل ممثل: محمود أبوالعباس مسرحية "غصة عبور" – الإمارات.
- جائزة أفضل ممثلة: بدور عن مسرحية "غصة عبور" – الإمارات.
- جائزة أفضل ممثل دور ثان: إبراهيم سالم مسرحية "غصة عبو" – الإمارات.
- جائزة أفضل ممثلة دور ثان: روان الصايغ مسرحية "انعكاسات" – الكويت.
- جائزة أفضل إضاءة: مسرحية "انعكاسات" – الكويت.
- جائزة أفضل مؤثرات صوتية: مسرحية "انعكاسات" – الكويت.

وكانت الدورة الأولى من مهرجان "الشارقة للمسرح الخليجي" التي أقيمت عام 2005 قد شهدت تقاسم مسرحيتي "لا تقصص رؤياك" – الإمارات، و"صدي الصمت" – الكويت، جوائز المهرجان.

فهد الردة الحارثي وخالد أمين فهد الردة الحارثي وخالد أمين

كلمات دالّة

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