مؤلف مقطوعة "شهداء يناير" يتحدث لـ"العربية"

"الفنان الكبير راجح داوود من أهم المؤلفين الموسيقيين في مصر وواحد من أكبر واضعي الموسيقى التصويرية في السينما المصرية.

الزميلة رندا أبو العزم، أجرت مع داوود حوارا هاما يذاع اليوم الجمعة على قناة العربية في برنامج "كلام في الفن".

داوود الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى والحاصل على بكالوريوس الكونسرفتوار والدكتوراه من فيينا، أسس أوركسترا الهناجر للوتريات وقادها حتى عام 1999، وعمل الموسيقار الكبير مع عدد من أهم المخرجين في السينما المصرية، أبرزهم علي بدر خان وايناس الدغيدي ومحمد كامل القليوبي، إلا أن علاقة خاصة وكبيرة جمعته والمخرج الكبير داوود عبد السيد منذ بدايتهما معا في فيلم "الصعاليك"، ليقدما معا إنتاجا سينمائيا مميزا.

راجح داوود يرى أن قراءة السيناريو مهمة جدا لوضع الموسيقى التصويرية لأي عمل سينمائي وإن كانت بعض أفلام الإثارة تكون الصورة فيها أهم من السيناريو بالنسبة لواضع الموسيقى التصويرية، ويؤكد أن الموسيقى التصويرية الجيدة يمكن أن تعمل على إنجاح عمل سينمائي ضعيف.

راجح داوود صاحب أعمال مميزة في الدراما، أبرزها الموسيقى التصويرية لمسلسل "هي ودافنشي" الذي تعامل فيه داوود مع السيناريو، كما يتعامل مع سيناريو الأفلام حيث وضع موسيقى لمشاهد بعينها، على حد قوله.

وكان لمقطوعة "شهداء يناير" التي وضعها بعد الثورة المصرية أهمية خاصة، حيث عبرت عن موقف أكد الموسيقار الكبير أنه موقف إنساني وليس سياسيا".