نوال السعداوي رئيسة فخرية لمهرجان شرم الشيخ السينمائي

اختار مهرجان شرم الشيخ الدولي للسينما العربية والأوروبية الكاتبة والناشطة الحقوقية نوال السعداوي رئيسة فخرية لدورته المقبلة التي تنطلق في شهر أذار/مارس بمشاركة 28 فيلما، بحسب ما أعلن المنظمون الخميس.

وقال جمال زايدة، رئيس مهرجان شرم الشيخ، الذي كان يعرف باسم مهرجان الأقصر قبل تغيير مكانه واسمه، إن "المهرجان اختار الداعية لحقوق المرأة نوال السعداوي رئيسة شرفية للمهرجان في هذه الدورة التي تبدأ في 5 أذار/مارس المقبل حتى يوم 11 منه بمناسبة عيد المرأة ورفض ختان النساء"، وفقا لمراسل وكالة فرانس برس.

وبعدما أقيم المهرجان خمس سنوات في الأقصر، نقل إلى شرم الشيخ بناء على طلب من وزارة الثقافة، لكون الأقصر تحتضن مهرجان السينما الإفريقية و"لتوزيع الأماكن التي تقام بها المهرجانات ونشر الثقافة السينمائية وإعطاء مدينة شرم الشيخ حقها كمدينة سلام"، بحسب جمال زايدة.

ويشارك في الدورة الحالية للمهرجان 11 فيلما روائيا طويلا من تسعة بلدان، و17 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة.

ويرأس لجنة التحكيم الدولية للأفلام الروائية الطويلة المخرج التشيكي يوري مينزل الفائز بجائزة "أوسكار" عام 1968.

ويرأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة المخرج المصري سعد الهنداوي.

ويكرم المهرجان هذا العام الممثلة المصرية نبيلة عبيد، ويعرض لها فيلمين "الراقصة والسياسي" لسمير سيف، و"مازال التحقيق مستمرا" للراحل عاطف الطيب.

ويقوم على تنظيم المهرجان مؤسسة نون الثقافية التي كان المخرج الراحل محمد كامل القليوبي يرأسها.