كيف ذهبت أغنية "الأماكن" من نوال الكويتية لفنان العرب؟

حكاية مثيرة يتم تناقلها حول أغنية "الأماكن" التي تعتبر من أهم الأعمال الغنائية التي قدمها الفنان محمد عبده خلال مسيرته الطويلة. الحكاية تدور حول انتقال الأغنية الشهيرة من الفنانة نوال الكويتية إلى #فنان_العرب ، بحسب تصريحات للملحن السعودي القدير #ناصر_الصالح خلال لقاء على قناة "روتانا" خليجية.

فخلال اللقاء، استعاد الصالح حكاية، ولأول مرة، عن رائعة #محمد_عبده "الأماكن" التي تعتبر إرثاً فنياً كبيراً، والتي تعتبر من أكثر أغاني عبده شهرة في العالم العربي، حيث باح الصالح بتفاصيل حماية تعتبر بحد ذاتها مفاجأة من العيار الثقيل عندما صرح أن الأغنية في البداية كان من المفترض أن تغنيها الفنانة #نوال_الكويتية.

وقال الصالح إن المطربة نوال الكويتية كانت قد حصلت على كلمات قصيدة " #الأماكن " للشاعر #منصور_الشادي ، وأنها هي التي أعطته كلمات الأغنية ليلحنها لها، وعلى هذا الأساس بدأ يلحن الأغنية.

واعترف الناصر أنه في البداية كان يلحن الأغنية لنوال الكويتية، ولكن بعد أن أنهى المقطع الأول وبدأ بتلحين المقطع الثاني، وهنا قال إنه شعر أن اللحن راح يتجه ناحية صوت محمد عبده وليس نوال، وأصبح اللحن بمخيلته مرتبطاً بفنان العرب ولم يعد يعرف كيف يتصرف.

وقال الملحن ناصر الصالح: "اتصلت بكاتب الأغنية منصور الشادي وأخبرته بالقصة، فطلبت منه أن يتصرف هو وألا يدخلني بمشاكل مع الفنانة نوال، وبما أنني أرتبط بعلاقة أخوة ومحبة وصداقة بنوال اتصل هو بها وقال لها إنه يشعر أن اللحن يناسب محمد عبده.. وأخبرني أنه تفاجأ بردة فعلها وأخلاقها، حيث قالت إن أي نجاح له هو نجاح لها ولن تعترض أبداً.. وبذلك ذهبت الأغنية لفنان العرب محمد عبده".

إنها حكاية أغنية خالدة من إرث الغناء العربي المتميز.