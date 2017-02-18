محمد رمضان يأخذ إجازة من التجنيد ويعود للمسرح مؤقتاً

حصل الفنان #محمد_رمضان على إجازة قصيرة من التجنيد العسكري، بعدما ظل لأكثر من شهر داخل مركز التدريب دون أن يحضر افتتاح فيلمه الجديد #آخر_ديك_في_مصر .

ورغم قصر مدة الإجازة التي حصل عليها رمضان قبل أن يعود مرة أخرى إلى التجنيد، إلا أنه سيلتقي فيها بجمهوره عبر المسرح من خلال عرض مسرحيته #أهلا_رمضان على مسرح الهرم، وذلك بعدما أعلن عن عودة الحجز للعرض المسرحي يومي الخميس والجمعة، إضافة إلى مشاركته في تصوير فيلم #الكنز مع المخرج شريف عرفة، رغبة منه في إنجاز عدد من المشاهد خلال هذه الإجازة.

كما أعلن رمضان عن رأيه في تجربة فيلم #آخر_ديك_في_مصر الذي كتبه أيمن بهجت قمر وأخرجه عمرو عرفة، وشارك في بطولته هالة صدقي ومي عمر وانتصار، وهو العمل الذي دارت أحداثه في إطار كوميدي بعيدا عن أفلام الحركة التي اعتاد رمضان على تقديمها.

وأكد محمد رمضان أنه قدم الفيلم من أجل جزء من جمهوره لا يحب أفلام الأكشن، معرباً عن سعادته بآراء كل من شاهدوا الفيلم، كما أعرب عن سعادته بالإيرادات التي حققها الفيلم في ثلاثة أسابيع منذ بداية عرضه، والتي اقتربت من 7 ملايين جنيه، وهو ما حدث بعيدا عن سباق الأعياد السينمائي الذي يشهد إقبالا أكبر على دور العرض.

واعتبر بطل الفيلم أن هذا يُعد نجاحا فاق توقعاته، كما أن "التنوع في الأعمال يعد نجاحا في حد ذاته"، موجها الشكر إلى كاتب ومخرج ومنتج العمل.